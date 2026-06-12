Brooklyn Peltz-Beckham packt über seine Karriere-Irrwege aus

Brooklyn Peltz-Beckham (27) spricht ganz offen über seine turbulente Karriere-Suche! Beim Tribeca Film Festival in New York erzählt der Sohn von Victoria (52) und David Beckham (51), wie er sich vor ein paar Jahren fragte, was er beruflich wirklich machen will – und schließlich bei seiner eigenen Chilisauce-Marke landete. Im Gespräch, über das unter anderem die Daily Mail berichtet, blickt der Model- und Hobbykoch auf seine vielen Jobversuche zurück, von der Fotografie bis zum Kochen. Dabei verrät Brooklyn auch, dass die Idee zu seiner Marke Cloud23 Hot Sauce 2024 ausgerechnet in einer feuchtfröhlichen Nacht mit Ehefrau Nicola Peltz-Beckham (31) in ihrer Küche entstanden ist.

Brooklyn schilderte bei dem Gespräch, dass er vor einigen Jahren noch nicht genau wusste, was er beruflich machen wolle. Laut Daily Mail sagte er: "Vor vier Jahren habe ich versucht herauszufinden, was ich mit meinem Leben machen will, was ich beruflich machen will." Danach erzählte er offen, wie aus einer spontanen Küchenaktion ein echtes Business wurde. "Im Grunde haben meine Frau und ich uns in unserer Wohnung richtig betrunken, während wir scharfe Sauce gemacht haben", berichtete er. Am nächsten Tag habe er weiter experimentiert und herausfinden wollen, was er selbst kreieren könne. Auch über seine Arbeitsweise sprach er sehr direkt: "Ich rufe den CEO immer sonntags um 22 Uhr mit einer verrückten Idee an, in welche Richtung wir gehen könnten oder mit einer Idee für ein Gewürz. Ich kann manchmal so rüberkommen, als wäre ich nervig."

Brooklyn hat in der Öffentlichkeit schon mehrfach neue kreative Wege eingeschlagen. Neben seinen Versuchen als Fotograf und seiner Leidenschaft fürs Kochen ist Cloud23 eines seiner sichtbarsten Projekte der vergangenen Jahre. Bei der Präsentation der Marke hatte ihn damals auch seine Familie begleitet. Über das Herzensprojekt sagte er zum Start: "Es ist in den vergangenen zweieinhalb Jahren ein Herzensprojekt von mir gewesen, in das ich buchstäblich alles gesteckt habe. Ich habe noch nie in meinem Leben so hart an etwas gearbeitet." Privat ist Brooklyn seit 2022 mit Nicola verheiratet.

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Imago Brooklyn Beckham bei einem Launch-Event in New York

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Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham

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Imago Brooklyn Beckham, 2025