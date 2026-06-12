Prinzessin Ingrid & Prinz Sverre unterstützen Fußballerinnen

Prinzessin Ingrid Alexandra (22) und ihr Bruder Prinz Sverre Magnus (20) haben gemeinsam das Fußball-Länderspiel Norwegen gegen Österreich im Ullevaal-Stadion in Oslo besucht. Für Ingrid war es ein besonders emotionaler Auftritt: Die 22-Jährige war erst kurz zuvor aus Australien nach Norwegen zurückgekehrt, wo sie seit dem vergangenen Sommer in Sydney studiert. Jetzt legt sie eine Pause von ihrem Studium ein, um bei ihrer Mutter, Kronprinzessin Mette-Marit (52), zu sein, berichtet das norwegische Blatt VG. Trotz der schwierigen familiären Lage zeigten sich die Geschwister beim Stadionbesuch und unterstützten die norwegische Nationalmannschaft.

Der Grund für Ingrids Rückkehr ist die ernste gesundheitliche Situation ihrer Mutter. Kronprinzessin Mette-Marit steht aufgrund einer verschlechterten Lungenfibrose auf der Warteliste für eine Lungentransplantation. Kronprinz Haakon (52) hatte bei seinem offiziellen Japanbesuch die Pause seiner Tochter bestätigt und erklärt: "Das hat mit der Familiensituation zu tun. Sie möchte bei ihrer Mutter sein." Die norwegischen Frauen kämpfen derweil um ein WM-Ticket: Nach der Niederlage gegen Deutschland belegt die Mannschaft nur Platz zwei in ihrer Gruppe und muss in die Playoffs, um sich für die WM in Brasilien zu qualifizieren. Die Playoff-Auslosung findet am 18. Juni statt.

Ingrid Alexandra, die als älteste Tochter von Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit zweite in der norwegischen Thronfolge ist, hatte ihr Studium in Sydney im Sommer vergangenen Jahres begonnen. Bereits zuvor war sie zu einzelnen Anlässen zwischenzeitlich nach Norwegen zurückgekehrt. Ihr jüngerer Bruder Sverre Magnus wurde im Dezember 2005 geboren und ist der Jüngste der beiden Kinder des Kronprinzenpaares.

Anzeige Anzeige

Imago Prinz Sverre und Prinzessin Ingrid bei der WM-Quali Norwegen gegen Österreich im Ullevaal-Stadion in Oslo

Anzeige Anzeige

Imago Prinz Sverre und Prinzessin Ingrid beim WM-Qualifikationsspiel Norwegen gegen Österreich in Oslo

Anzeige Anzeige

Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit und Prinzessin Ingrid Alexandra feiern den norwegischen Verfassungstag in Skaugum, Oslo, 17. Mai 2025