"Prominent getrennt"-Überraschung: Dieses Ex-Paar rückt nach

Bei Prominent getrennt gibt es eine Überraschung: Jessica Hnatyk (25) und Germain Wolf (25) ziehen nachträglich als weiteres Ex-Paar in die Villa der Verflossenen ein. Das gab das Format nun offiziell auf Instagram bekannt. Eigentlich schien das Teilnehmerfeld der aktuellen Staffel bereits komplett zu sein – umso überraschender kommt die Nachrücker-Verkündung der beiden. In einem Video erklärt Jessica offen, warum sie bei der Show mitmacht: "Also, ich spreche nur von mir. Ich mache bei 'Prominent getrennt' mit, um Sachen zu klären. Es gab nie ein Gespräch, nachdem wir uns getrennt haben. Wir sind einfach so auseinandergegangen, nie wieder miteinander Kontakt gehabt und nie miteinander geredet." Germain sieht die Teilnahme etwas pragmatischer. "Ich bin hier, um einfach das klärende Gespräch zu haben mit Jessi. Und wegen der Kohle."

Die Gründe für das Liebes-Aus scheinen vielschichtig zu sein. "Wir haben einfach verschiedene Lebensziele und Lebensansichten. Deswegen haben wir uns getrennt", erklärt Germain. Doch dabei blieb es offenbar nicht: Als weitere Konfliktthemen nennen die beiden mangelnde Kommunikation, Misstrauen, andere Frauen, Alkohol, finanzielle Schwierigkeiten sowie Germains fehlenden Führerschein. In der Villa der Verflossenen bekommen Jessica und Germain nun die Chance, diese Baustellen gemeinsam aufzuarbeiten – für Jessica nach eigener Aussage sogar zum ersten Mal. Germain nimmt das Ganze dagegen weiterhin mit Humor. In den Kommentaren unter dem Instagram-Post schrieb er augenzwinkernd: "Na gut, dann holen wir uns mal die Kohle."

Unter dem Ankündigungs-Post auf Instagram sammeln sich derweil zahlreiche Reaktionen von Fans, die den Nachzug mit Spannung verfolgen wollen. Viele User zeigen sich begeistert von dem Ex-Duo und schreiben Kommentare wie: "Ich mag die beiden zusammen, hoffe, die finden wieder zueinander" oder "Jessi, endlich wieder in einem Format. Wie kann man sie nicht lieben? Die beiden zusammen sind ein sehr starkes Team – das wird auf jeden Fall sehr spannend." Andere geben zu, mit diesem Nachrücker-Coup nicht gerechnet zu haben: "Das hab ich jetzt nicht kommen sehen" und feiern sie als "das beste Paar". Die beiden stoßen damit zur bereits laufenden Staffel, in der zuletzt Rebecca Ries (31) und Gök Göker (29) die Villa nach einer deutlichen Nominierung verlassen mussten.

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RTL "Prominent getrennt"-Paare 2026

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RTL / Kimberly Schäfer Jessica Hnatyk und Germain Wolf, "Temptation Island V.I.P."-Teilnehmer

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Instagram / germain_e Jessica Hnatyk und Germain im Dezember 2023