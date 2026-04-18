Autoimmunkrankheit: Tobias Wolf erwägt Immunblocker-Einnahme

Social-Media-Star Tobias Wolf (34) hat sich mit einem emotionalen Video an seine Community gewandt und dabei offen über eine schwere Erkrankung gesprochen. Der Content Creator leidet an einer Autoimmunkrankheit, die dazu führt, dass sein Körper in rasantem Tempo Haare verliert – und das nicht schleichend, sondern innerhalb von nur 13 Tagen. Mittlerweile sind auch seine Augenbrauen betroffen. Nachdem Tobi nun Spezialisten aufgesucht hat, steht er vor einer schwierigen Entscheidung: Die Ärzte empfehlen ihm, einen sogenannten Immunblocker einzunehmen, ein Medikament, das sein Immunsystem künstlich herunterfährt, um die Attacke seines eigenen Körpers einzudämmen.

"Jetzt war ich bei Spezialisten und habe mich mit denen unterhalten. Und sie haben mir etwas vorgeschlagen. Und zwar ein Medikament, was es auf dem Markt gibt. Die Rede ist hier von einem sogenannten Immunblocker", erzählt Tobias. Doch genau dieses Medikament bringt ein erhebliches Risiko mit sich, das ihn in einen tiefen Zwiespalt treibt. "Es gibt natürlich auch Nebenwirkungen. Und eine große Nebenwirkung von diesem Immunblocker ist natürlich auch, dass ich angreifbar für alles andere bin", erklärte er in seinem Instagram-Video. Jegliche Viren könnten ihn dann deutlich härter treffen als mit einem gesunden Immunsystem. Ob er das Medikament nehmen soll, weiß er noch nicht. Emotional macht ihm vor allem der Verlust seines gewohnten Spiegelbildes zu schaffen. "Ich habe ein unglaubliches Schamgefühl. Ich bin nicht mehr der Tobi, den ich hier einfach im Spiegel sehe", sagte er. Der schnelle, unerwartete Wandel – nicht ein langsamer Prozess, sondern ein abrupter Einschnitt – sei besonders schwer zu verarbeiten.

Gleichzeitig betont der Contentcreator, wie wichtig ihm die Menschen an seiner Seite sind. "Das Einzige, was ich wirklich gelernt habe, ist, wie wichtig es ist, so eine tolle Familie, so gute Freunde zu haben", sagt er in dem Video auf Instagram. Seine Frau Maren (33) und sein Umfeld würden ihm immer wieder das Gefühl geben, trotz der äußerlichen Veränderungen derselbe Mensch zu bleiben: der gleiche Tobi, der gleiche Papa – nur mit einem anderen Äußeren, aber mit unverändertem Herzen.

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Instagram / tobiaswolf Tobias Wolf, Influnecer

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Instagram / tobiaswolf Maren und Tobias Wolf, April 2026

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Instagram / tobiaswolf Influencer Tobias Wolf leidet an kreisrundem Haarausfall, April 2026