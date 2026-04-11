Kampf gegen Haarausfall: Tobi Wolf rasiert sich eine Glatze

Social-Media-Star Tobias Wolf (34) hat in den vergangenen Tagen offen über seinen Haarausfall gesprochen und seine Follower auf Instagram mit Updates über seinen Zustand auf dem Laufenden gehalten. Nun hat der Content Creator die Konsequenz gezogen und sich alle Haare abrasiert. In einem Video zeigt er sich mit abrasierten Haaren und erklärt seinen Fans, warum er diesen Schritt gegangen ist. "Ich konnte den Anblick im Spiegel nicht weiter ertragen. Aber es hilft, das Ganze zu akzeptieren", schreibt er dazu.

Beim Rasieren stand ihm seine Ehefrau Maren Wolf (33) zur Seite, die ihm dabei geholfen hat, die Haare abzunehmen. Anschließend meldete sie sich selbst zu Wort und richtete auf herzliche Weise einige Worte an ihren Mann: "Ich liebe dich, Schatz. Haare machen dich als Mensch nicht aus, es ist deine schöne Seele und die kann dir niemand nehmen." Tobias erhält jedoch nicht nur Zuspruch von seiner Frau – auch zahlreiche Fans melden sich mit aufbauenden Worten.

Bereits vor rund einer Woche hatte Tobias ganz offen die ersten Anzeichen seiner Erkrankung mit seinen Abonnenten geteilt. In mehreren Clips zeigte der Influencer die kreisrunden, kahlen Stellen auf seinem Kopf und beschrieb die Situation als sehr belastend. "Guckt euch mal an, wie krass das aussieht. Das ist nicht cool", erklärte Tobias damals. Auch seine Frau zeigte sich betroffen und sagte: "Das ist einfach nur blöd, das ist so doof. Weil du hast so viele Haare eigentlich." Besonders schockiert war der Social-Media-Star, wie viel Haarverlust er beim Duschen bemerkte: "Da ist einfach nur Wasser drüber gelaufen und da sind die Haare runtergerieselt wie keine Ahnung was."

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Instagram / tobiaswolf Tobias und Maren Wolf, April 2026

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Instagram / tobiaswolf Maren und Tobias Wolf, April 2026

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Instagram / tobiaswolf Influencer Tobias Wolf leidet an kreisrundem Haarausfall, April 2026