Influencer Tobias Wolf fallen die Haare am ganzen Körper aus

Tobias Wolf (34) teilt mit seiner Community erneut schwere Nachrichten: In einem aktuellen Instagram-Video spricht der Social-Media-Star offen darüber, dass ihm inzwischen am ganzen Körper die Haare ausfallen. Vor wenigen Tagen war bei Tobias bereits kreisrunder Haarausfall diagnostiziert worden, nun zeigt er seinen Fans, wie drastisch sich die Situation weiterentwickelt hat. In dem Clip hält er die Kamera auf seine Arme und Beine, an denen deutlich kahle Stellen zu sehen sind. Dazu schreibt er den Text: "Ich merke gerade, wie ich Schritt für Schritt auch meine letzten Haare verliere. Das Einzige, was mir noch geblieben ist, sind meine Augenbrauen, aber ich hoffe so sehr, dass sie bleiben."

In dem Video wird deutlich, wie sehr Tobias der fortschreitende Haarausfall belastet. "Meine größte Befürchtung ist wahr geworden. Das ganze Ausmaß davon zeige ich euch: Dass ich jetzt mittlerweile am ganzen Körper Haarausfall bekomme", erklärt er seinen Fans. Besonders hart trifft den Influencer, dass sein komplettes Gesicht betroffen ist: "Jetzt das Schlimmste: Gestern habe ich festgestellt, dass mein Bart nicht mehr wächst, also gar nichts mehr. Es kommen auch keine Stoppeln oder sonst was." Anschließend deutet er auf seine Augenbrauen und bemerkt: "Ich sehe, dass es auch hier schon losgeht." Bereits vor wenigen Tagen hatte er sich wegen des starken kreisrunden Haarausfalls eine Glatze rasiert. Nun steht für den Netzstar ein weiterer Termin bei einem Spezialisten an, von dem er sich Antworten und Hilfe erhofft: "Ich habe große Angst vor dem, was kommt, und wünsche mir einfach, dass mir heute jemand helfen kann."

Nachdem bei Tobias vor einer Woche zwei Knoten in der Schilddrüse entdeckt worden waren, konnte er zumindest kurz aufatmen: Die Auswertung seines großen Blutbildes brachte zunächst Entwarnung. "Die Blutergebnisse sehen so weit gut aus, aber der Haarausfall, meine Gewichtsabnahme, das ist weiterhin da. Wir müssen für die Zukunft weitere Tests machen", erklärte der Ehemann von Maren Wolf (33). Tobi beschrieb seine Emotionen folgendermaßen: "Ich habe gerade eine Gefühlsachterbahn, das kann man gar nicht beschreiben." Unterstützung erhält der YouTuber in dieser schweren Zeit nicht nur von seiner Partnerin und Fans, sondern auch zahlreichen Influencer-Kollegen wie Tanja Makarić (29), Sharon Battiste (34), Sarah Harrison (34) oder Christian Wolf (30).

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Instagram / tobiaswolf Tobias Wolf, Influnecer

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Instagram / tobiaswolf Tobias und Maren Wolf, April 2026

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