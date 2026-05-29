Krankheit kein Wettkampf: Tobias Wolf fordert mehr Empathie

Seit Wochen nimmt Tobias Wolf (34) seine Community während einer extrem herausfordernden Zeit mit – jetzt findet der Social-Media-Star auf Instagram besonders deutliche Worte. In einem neuen Video spricht Tobias darüber, wie ihn seine Autoimmunerkrankung innerhalb von nur neun Wochen seine Haare am ganzen Körper gekostet hat und wie schwer es ihm gefallen ist, sich damit öffentlich zu zeigen. Im Netz gab es jedoch nicht nur Verständnis, sondern auch hämische Kommentare von Nutzern, die seine Geschichte belächelten: Es seien bloß Haare. "Eine Krankheit, wo Menschen angefangen haben, in den Kommentaren zu schreiben. Es sei doch gar nicht so schlimm", fasst der YouTuber zusammen und stellt klar: "Kurze Anmerkung. Das hier ist kein Wettkampf, welche Krankheit schlimmer ist. Jede Krankheit hat ihren Platz."

Der Influencer schildert, dass ihn Nachrichten belasten, die seine Erkrankung relativieren oder sie mit anderen Schicksalen vergleichen: "Du bist eine Person des öffentlichen Lebens. Du machst YouTube. Du machst Instagram. Du machst TikTok. Normal, dass so was kommt." Er erinnert daran, wie viele Betroffene sich seit Beginn seiner Offenheit bei ihm gemeldet haben und wie viel Mut ihm dieser Austausch gegeben habe. Gleichzeitig hat Tobias gemerkt, dass seine eigenen Videos auch anderen Kraft schenken. Immer wieder bekomme er Nachrichten, in denen sich Follower für seine offenen Worte bedanken. Tobias betont: "Das ist das Einzige, worauf meine Videos, wenn sie von meiner Krankheit handeln, abzielen, dass ich den Menschen Mut mache und ihnen zuspreche und dass ich sage, dass sie nicht aufgeben sollen."

Im Netz hat Tobias seine Gesundheitsreise von Anfang an sehr transparent thematisiert und seine Community bei vielen emotionalen Momenten mitgenommen: vom ersten starken Haarausfall bis hin zu kleinen Schritten, mit denen er sich im eigenen Körper wieder wohler fühlen möchte. Dazu zählte zuletzt auch ein Termin, bei dem er sich neue Augenbrauen stechen ließ. Privat findet Tobias Rückhalt bei seiner Familie, allen voran Ehefrau Maren Wolf (34) und dem gemeinsamen Kind Lyan River Wolf (5). Mit seinem Appell unterstreicht der YouTuber nun, wie entscheidend ein verständnisvolles Umfeld für Menschen ist, deren Leben sich durch eine Krankheit komplett verändert hat – egal, welche Art von Krankheit. Seine Botschaft fasst er zum Schluss schlicht zusammen: "Empathie ist kostenlos. Es kostet euch nichts. Aber das gibt den Menschen wirklich sehr, sehr viel und das gibt mir auch sehr, sehr viel, denn ich möchte verstanden werden und das möchten alle anderen da draußen auch."

Anzeige Anzeige

Instagram / tobiaswolf Tobias Wolf, Influencer

Anzeige Anzeige

Instagram / tobiaswolf Tobias Wolf, Influnecer

Anzeige Anzeige