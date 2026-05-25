Haarausfall: Tobias Wolf ließ sich Augenbrauen tätowieren

Großer Schritt für Tobias Wolf (34): Der Social-Media-Star hat sich nach seinem vollständigen Haarausfall die Augenbrauen tätowieren lassen. Auf Instagram machte Tobi die Entscheidung jetzt öffentlich, zeigte die frischen Brauen in Nahaufnahme und berichtete von seinem Termin. Gestochen wurden sie bei einer Bekannten von Ehefrau Maren Wolf (34), wie er seinen Followern erklärte. Der Eingriff fand statt, nachdem dem Influencer in kurzer Zeit alle Haare am Kopf, im Gesicht und am Körper ausgefallen waren. Für ihn war das Thema zuletzt allgegenwärtig – nun setzt er auf eine sichtbare Veränderung im Gesicht. Die ersten Bilder und seine Worte lassen erkennen, wie wichtig ihm dieser Schritt ist und wie sehr er sich darauf gefreut hat.

Schon vor dem Termin hatte Tobi seine Community eingeweiht. "Ich habe jetzt einen Termin und bekomme Augenbrauen gezeichnet", erklärte er auf Instagram. Kurz darauf folgte das Update mit dem Ergebnis. "Ich habe endlich wieder Augenbrauen. Jetzt lasse ich alles verheilen und bin froh, dass nichts mehr durch Schweiß und Wasser verloren geht", schrieb er zu seinem Post. Direkt nach dem Blick in den Spiegel brachte er seine Begeisterung kaum in Worte: "Krass. Wow. Das sieht mega aus." Wenig später beschrieb der Influencer, was die dauerhaften Brauen für ihn auslösen: "Ich bin raus. Ich bin so happy. Das ist absolut krass, was das für ein Selbstwertgefühl gibt." Die neuen, haltbaren Linien sollen ihm künftig den Alltag erleichtern – Make-up, das beim Sport oder unter der Dusche verschwindet, gehört für ihn damit der Vergangenheit an.

In den vergangenen Wochen hatte Tobi offen darüber gesprochen, wie sehr ihn der komplette Haarverlust belastet. Er nannte eine Autoimmunerkrankung als Auslöser und suchte sich therapeutische Unterstützung, um mit der Situation umzugehen. Ehefrau Maren stand ihm dabei nah – die Influencerin schminkte ihm zeitweise die Augenbrauen nach, bis eine dauerhaftere Lösung gefunden war. Privat sind Tobi und Maren verheiratet und haben ein Kind. Im Netz dokumentiert der Social-Media-Star sein Leben seit Jahren sehr persönlich. Auch jetzt zeigt er die Veränderungen Schritt für Schritt und hält fest, welche Maßnahmen ihm im Alltag guttun.

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Instagram / tobiaswolf Tobias Wolf zeigt sich nach seiner Augenbrauen-Tätowierung

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Instagram / marenwolf Tobias und Maren Wolf auf dem Coachella-Festival 2026

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Instagram / tobiaswolf Maren und Tobias Wolf, April 2026