Beichte: Sandra Maischberger kauft ihre Kleidung nie selbst

Sandra Maischberger (59) ist eigentlich diejenige, die Fragen stellt – doch in der Jubiläumsausgabe des NDR-U-Boot-Talks "Käpt'ns Dinner" dreht sich das Blatt. Für die 100. Folge der Sendung sitzt die ARD-Talkerin auf dem Gästestuhl, und Gastgeber Michel Abdollahi übernimmt das Steuer. Dabei plaudert die Moderatorin nicht nur über ihre Karriere, sondern gibt auch einen ungewöhnlichen Einblick in ihr Privatleben: Sandra kauft ihre Kleidung grundsätzlich nicht selbst. Alles, was sie trägt, wird von anderen für sie ausgesucht – und das nicht aus Bequemlichkeit, sondern aus Überzeugung.

Auf die Frage nach ihrem teuersten Kleidungsstück kann Sandra schlicht keine Antwort geben. "Ich kaufe meine Kleider gar nicht selbst. Nichts von dem, was ich anhabe, habe ich selber gekauft", erklärt sie in der Sendung. Dahinter steckt ein klares Prinzip: "Eine fantastische Stylistin, die ich sehr liebe, geht für mich einkaufen. Das leiste ich mir. Ich hasse es, einkaufen zu gehen." Doch die Stylistin ist nicht die einzige, die ihr Outfits besorgt. Auch Ehemann Jan Kerhart spielt dabei eine Rolle – und kommt dabei offenbar besonders gut an: "Manchmal bringt mir mein Mann Sachen mit, und das sind die schönsten. Ungelogen", so die Moderatorin.

Sandra ist seit 1994 mit dem Kameramann Jan Kerhart verheiratet. Gemeinsam haben die beiden einen Sohn. Heute ist die in München geborene und in Italien aufgewachsene Journalistin ein fester Teil des ARD-Abendprogramms – ihre Sendung "Maischberger" läuft in der Regel dienstags und mittwochs im Ersten. Wie lange das noch so bleibt, ist allerdings offen, denn ihre Verträge beim Sender sind überschaubar. "Meine Verträge gehen immer zwei bis drei Jahre, nie länger", verrät sie in "Käpt'ns Dinner". Die Jubiläumsfolge mit Sandra als Gast ist am Freitag, dem 17. April, um 0 Uhr im NDR-Fernsehen zu sehen.

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Getty Images Sandra Maischberger beim Opening des 34. Film Festival Cologne im Filmpalast Köln, 17. Oktober 2024

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Getty Images Sandra Maischberger auf dem Green Carpet des Zurich Film Festival zur Premiere von "Riefenstahl", Oktober 2024

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Getty Images Sandra Maischberger und Jan Kerhart bei den 38. European Film Awards im Haus der Kulturen der Welt in Berlin, Januar 2026

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