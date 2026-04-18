War ready: Darum ließ Hati Suarez die Reality Awards sausen

Bei den Reality Awards in Bonn am 16. April fehlte eine bekannte Realitystar-Bekanntheit: Hati Suarez war bei der glamourösen Veranstaltung, zu der zahlreiche deutsche Stars aus der Realityshow-Bubble zusammenkamen, nicht dabei. Dabei hatte sie sich eigentlich ausgiebig auf den Abend vorbereitet. Wie die Influencerin jetzt in ihrer Instagram-Story erklärte, ließ sie sich sogar einen speziellen Look schneidern: "Ich habe mich fertig gemacht, ich habe mir sogar meinen Zweiteiler, meinen wunderschönen Paillettenkleid-Zweiteiler, von meiner Designerin schneidern lassen, war beim Nagelstudio, hab mich wirklich ready gemacht." Dann habe sie sich jedoch kurzfristig dagegen entschieden, das Event zu besuchen.

In ihrer Story schilderte Hati den Moment, in dem sie ihre Meinung änderte: "Dann kam so dieser eine Punkt, an dem ich mich angesehen habe und dachte mir: 'Bitch, where?'" Gleich mehrere Gründe hätten schließlich dazu geführt, dass sie dem Event fernblieb. Zum einen sei sie gar nicht für einen Preis nominiert gewesen. Zum anderen wolle sie sich "manche Leute nicht geben", da diese "permanent im Internet gegen sie schießen." Außerdem ergänzte sie: "Ich kann nicht allen Leuten aus dem Weg gehen" – und ihr neuer Partner sei an dem Abend ebenfalls nicht dabei gewesen.

In der Vergangenheit nahm Hati bereits öfter ihre Community mit hinter die Kulissen von Events, zeigte Styling-Sessions, gemeinsame Abende mit Freunden und emotionale Momente aus ihrem Alltag. Auch dieses Mal ließ sie ihre Fans an ihrer Gefühlslage teilhaben und erklärte ausführlich, wie sie sich mit der Vorstellung fühlte, Menschen zu begegnen, die sich online kritisch über sie äußern. So bekamen ihre Follower zwar keinen Red-Carpet-Auftritt, dafür aber einen sehr persönlichen Einblick in ihre Entscheidung abseits des Blitzlichts.

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Instagram / hatisuarez Hati Suarez, Reality-TV-Bekanntheit

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IMAGO / Panama Pictures Hati Suarez, Reality-TV-Bekanntheit

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IMAGO / Future Image Hati Suarez, Reality-TV-Bekanntheit