Umut Tekin reagiert auf Ex Emma Fernlunds Anruf-Vorwurf

Realitystar Umut Tekin (28) hat sich jetzt gegenüber Promiflash zu den Anruf-Vorwürfen seiner Ex-Freundin Emma Fernlund (25) geäußert. Die Influencerin hatte zuvor behauptet, Umut rufe sie trotz seiner neuen Beziehung mit Lena Goldstein immer noch an. Dem widerspricht er nun vehement: "Wo habe ich sie angerufen? Nee, Moment. Wenn man überhaupt irgendwie telefoniert hat oder Sonstiges, dann war das so gewesen, dass es für mich schön wäre, dass wir das Drama in Zukunft mal komplett lassen, dass ich in Frieden gelassen werde. Oder wenn es irgendwie Managementsachen waren, aber sonst auch nichts."

Auch Lena meldete sich bei Promiflash zu Wort und nahm ihren Freund in Schutz. Sie vermutet, Emma beziehe sich auf einen Vorfall auf Mallorca im vergangenen Jahr: "Umut hat mir immer alles erzählt. Emma wusste auch schon zu dem Zeitpunkt von mir." Lena betonte außerdem, dass sie nichts Negatives über Emma sagen wolle und interne Themen eben auch intern hätten besprochen werden müssen. "Ich finde das sehr gut, dass Umut sogar da für sie da war und dass wir alle gemeinsam an einem Strang gezogen haben und für sie da sein wollten", so Lena. Umut selbst zeigte sich ratlos und erklärte gegenüber Promiflash: "Ich glaube, sie weiß auch, dass ich mit meiner neuen Partnerin hier bin und versucht da etwas. Ich hab keine Ahnung, was sie da versucht."

Für Aufsehen hatte Emma bei den Reality Awards gesorgt, wo Umut erstmals öffentlich seine Beziehung zu Lena präsentiert hatte. Beide, Emma und Umut, sind als Realitystars bekannt und bewegten sich damit auf demselben roten Teppich – eine Situation, die die Gerüchteküche ordentlich zum Brodeln brachte.

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Imago Umut Tekin, März 2026

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Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, Reality-Sternchen

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Imago Umut Tekin und Lena Goldstein bei den Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn