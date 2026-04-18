Lena Goldstein stichelt gegen Umut Tekins Ex Emma Fernlund

Liebeswirren bei den Reality Awards: Realitystar Lena Goldstein erschien mit ihrem Freund Umut Tekin (28) zur Preisverleihung – und traf dort auf Umuts Ex, Emma Fernlund (25). Im Gespräch mit Promiflash machte Lena deutlich, dass sie die Begegnung gelassen sieht und sich davon nicht aus der Ruhe bringen lässt. "Sie steht da quasi nicht mal einen ganzen Meter von mir entfernt. Das stört mich nicht. Ich würde sie sogar in den Arm nehmen", sagte die Reality-Teilnehmerin. Gleichzeitig setzte sie ein klares Zeichen an der Seite ihres Partners und legte mit einem Satz nach, der sitzt. "Ich hab ein bisschen Mitleid. Ja, sorry, ich bin die eine. Die eine oder keine", erklärte Lena bei der Verleihung, bei der das Paar seine Beziehung öffentlich machte.

Auch Umut bezog vor Ort Stellung und sprach offen darüber, wie es sich für die beiden anfühlt, ihre Liebe im Rampenlicht zu leben. Er machte im Promiflash-Talk deutlich, dass sie mit Gegenwind gerechnet hätten. "Das war uns schon klar gewesen, dass, wenn wir unsere Beziehung öffentlich machen, dass uns irgendjemand zwischen grätscht. Das ist eben Neid, irgendwelche Sachen zu holen oder irgendwelche Sachen zu sagen, zu behaupten, um uns irgendwie schlecht zu machen. Schade", erklärte der Realitystar. Seine Botschaft an Kritiker fiel dabei eindeutig aus. "Wenn du Frieden haben willst, dann gönn, wenn du nicht neidisch bist. Sonst würde man so etwas auch nicht machen", sagte Umut.

Lena, Umut und Emma sind allesamt aus der Reality-Welt bekannt. Sie bewegen sich häufig auf denselben Veranstaltungen – wie jetzt bei den Reality Awards. Zwischenmenschlich setzte Lena mit ihrer Aussage ein Zeichen der Höflichkeit, denn sie betonte ausdrücklich die Gesprächs- und sogar Umarmungsbereitschaft gegenüber Emma. Umut richtete seinen Fokus ebenfalls auf Zusammenhalt und formulierte den Wunsch nach "Gönnen" als Schlüssel für weniger Stress. Es scheint, als wollten beide ihre Beziehung einfach nur unbeschwert genießen – ohne Neid und Eifersüchteleien von außen.

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Collage: Imago, IMAGO / APress Collage: Umut Tekin, Lena Goldstein und Emma Fernlund

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Instagram / /lenamariaposa Lena Goldstein im Juni 2024

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Imago Umut Tekin, März 2026