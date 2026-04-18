Mallorca-Umzug: Anne Wünsches Tochter Miley ist unzufrieden

Anne Wünsche (34) hat sich ihren Lebenstraum erfüllt und ist nach Mallorca ausgewandert. Die Social-Media-Bekanntheit zeigt RTL stolz ihr neues Zuhause am Meer. Doch nicht alle sind so begeistert wie sie. Die Freude wird von ihrer zwölfjährigen Tochter Miley gedämpft. Schon am Flughafen Palma de Mallorca, wo Anne ihre Kinder nach fünf Tagen Trennung wieder in die Arme schließen wollte, war die Stimmung bei Miley alles andere als ausgelassen. Während Tochter Juna freudig auf ihre Mutter zulief, reagierte Miley eher abweisend. "Ich will nicht", stellte sie klar, als Anne sie in die Arme nahm. Die Dreifachmutter versuchte, das Verhalten ihrer Tochter zu erklären: "Sie ist ungeschminkt und ja, sie möchte jetzt nicht gefilmt werden. Aber ist okay, dann ist es so – mit zwölf halt."

Doch auch in den folgenden Tagen blieb Mileys Begeisterung für die neue Heimat überschaubar. Ein Familienausflug an den Strand überzeugte sie wenig. "Ich bin gerade am Strand, es ist ein bisschen langweilig. Mir ist kalt und ja, das Wasser ist auch kalt", ließ sie ihre Berliner Freunde wissen. Auch ein anschließender Restaurantbesuch konnte die Stimmung nicht heben. Dort wiederholte sie ihr Urteil: "Bisschen langweilig." Anne nahm es zunächst mit Humor. "Ich liebe es ja, dass sie immer was Negatives findet, aber nie etwas Positives", kommentierte sie lachend. Gleichzeitig zeigte die Influencerin aber auch Verständnis: "Ich verstehe das! Ihre Freunde sind dort und es ist auch ein blödes Alter, genau dann diesen Freundeskreis zu verlassen."

Anne gibt sich dennoch zuversichtlich, dass ihre Tochter die Insel mit der Zeit genauso lieben wird wie sie selbst. "Ich denke, sie braucht einfach nur Zeit, weil ich weiß, Mallorca ist geil. Sie wird hier schnell Freunde finden", sagte sie im RTL-Interview. Damit Miley nicht komplett auf ihr gewohntes Umfeld verzichten muss, plant Anne ohnehin regelmäßige Reisen nach Deutschland – da die beiden anderen Kinder Juna und Sávio weiterhin dort leben.

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche Am Flughafen, März 2026

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsches Tochter Miley an ihrem elften Geburtstag

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Instagram / miley.viral Tochter Miley Merten und Anne Wünsche