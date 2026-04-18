Hannah Kerschbaumer wagt den Schritt: Schönheits-OP geplant

Hannah Kerschbaumer (33) hat eine große Entscheidung getroffen: Der Realitystar ist bereit, sich einer Schönheitsoperation zu unterziehen. In einem Video auf Instagram sprach sie jetzt offen darüber, dass sie ihren Körper mit ärztlicher Hilfe verändern möchte. Zur Debatte stehen dabei eine Brustverkleinerung oder eine Bauchdeckenstraffung. Besonders ihr Bauch liegt ihr dabei am Herzen – denn nach zwei Schwangerschaften leidet sie unter überschüssiger Haut und einer tief liegenden, verkappten Kaiserschnittnarbe. Die Folge: Beim Laufen hat Hannah eigenen Angaben zufolge sogar Schmerzen.

In dem ausführlichen Instagram-Post erklärt die Influencerin ihren Followern, wie sie zu dieser Entscheidung gekommen ist. "Ich habe keine Lust mehr auf meinen Körper... Ich liebe meinen Körper, aber mein Körper fühlt sich nicht mehr an wie mein Körper", schreibt sie. Außerdem fragt sie sich: "Muss ich es okay finden, dass mir mein Rücken durch meine riesigen Brüste jeden Tag weh tut? Dass ich Schmerzen habe beim Rennen am Bauch durch die überschüssige Haut?" Ihre klare Antwort darauf lautet: "Ich muss es nicht. Das Einzige, was ich muss, ist mich wohlfühlen und glücklich sein." Einen konkreten Termin hat Hannah jedoch noch nicht. Sie möchte zunächst abwarten, wie sich ihr Körper nach der zweiten Schwangerschaft weiter verändert, bevor sie mit einem Arzt das weitere Vorgehen bespricht. "Nur für mich. Und irgendwie fühlt sich die Entscheidung richtig gut an", schreibt sie abschließend.

Hannah wurde nach ihrer Teilnahme an verschiedenen Realityformaten einem breiteren Publikum bekannt. Neben ihrer TV-Karriere gibt sie auf Social Media regelmäßig Einblicke in ihr Privatleben – darunter auch ihre Erfahrungen als Mutter. Nach der Geburt ihres zweiten Kindes Noa hatte sie nach eigener Aussage beschlossen, sich selbst stärker zu priorisieren und Dinge anzugehen, die sie lange vor sich hergeschoben hatte.

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Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer, Januar 2026

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Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer, April 2026

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Instagram / hicallmehannah Influencerin Hannah Kerschbaumer mit ihrer Tochter, Januar 2026