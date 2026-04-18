Lorik Bunjaku packt aus: Großer Ärger mit Paulina und Tommy

Lorik Bunjaku (29) steckt offenbar mitten in einem handfesten Streit mit Paulina Ljubas (29) und Tommy Pedroni (31). Im Gespräch mit Promiflash packte Lorik jetzt aus und erklärte, dass sich beide nach einer Instagram-Story von ihm bei ihm gemeldet hätten – und das nicht gerade freundlich. Zuvor hatte der Realitystar in seiner Story einen seltsamen Vorfall von der Premiere von Kampf der RealityAllstars geschildert: Paulina soll sich während der Veranstaltung neben ihn gesetzt haben, als seine Freundin Denise Hersing (30) kurz weg war, um sich ein Getränk zu holen, und habe den Platz dann nicht mehr verlassen – was Lorik merkwürdig fand.

Kaum hatte er die Situation öffentlich gemacht, trudelte Post von zwei Seiten ein. "Paulina schickte mir eine Sprachnotiz von zwei, drei Minuten. Tommy hat mir eine freche Nachricht geschrieben", berichtete Lorik im Promiflash-Interview. Auf Nachfrage deutete er an, dass Tommy ihm in der Nachricht sogar gedroht haben soll. Seine Freundin Denise kommentierte das mit den Worten "Kann man so deuten" und ergänzte: "Ich würde sagen, er hat ein bisschen Angst, dass was rauskommen könnte." Lorik selbst zeigte sich dabei alles andere als eingeschüchtert: "Ich habe ihm auf jeden Fall klare Worte zurückgeschrieben. Mal schauen, ob er es sich A) traut, mir das ins Gesicht zu sagen, und B) ob da überhaupt noch etwas kommt." Was genau ans Licht kommen könnte, ließ er dabei jedoch offen.

Der aktuelle Zwist reiht sich in eine schon länger schwelende Spannung im Reality-TV-Umfeld ein. Auch zwischen Paulina und Sandra Sicora (33) kriselt es wieder. Erst vor wenigen Tagen meldete sich Paulina öffentlich zu Wort und bat Sandra eindringlich darum, sie in Ruhe zu lassen – Hintergrund war offenbar Sandras Nähe zu Gigi Birofio (26), die Paulina sichtlich beschäftigt.

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IMAGO / Future Image Lorik Bunjaku bei der "The Power"-Premiere in Berlin

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Imago Tommy Pedroni und Paulina Ljubas bei den Reality Awards 2024

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Imago Sandra Sicora bei der Premiere von "Couple Challenge – Das stärkste Team gewinnt", 2026