Mit Seitenhieb? Annett Möller verlässt RTL nach 18 Jahren

Nach 18 Jahren ist Schluss: Annett Möller (47) hat am Freitag zum letzten Mal das Frühstücksprogramm bei RTL moderiert. Die Moderatorin verabschiedete sich gut gelaunt von ihrem Team – und ließ dabei eine kleine Spitze in Richtung der Senderverantwortlichen nicht aus. In Anspielung auf die geplanten Stellenstreichungen sagte sie live auf Sendung über die Menschen hinter den Kameras: "Noch stehen da ja Menschen, das wird sich bald ändern." Neben ihr verlassen auch ihre Kollegen Angela Finger-Erben (46) und Simon Beeck (46) das Morgenprogramm des Senders.

Anlass für die personellen Veränderungen ist eine umfassende Umstrukturierung bei RTL. Der Sender baut rund 600 Stellen ab, um sich stärker auf Streaming und digitale Inhalte auszurichten. Ab Mai ersetzt das neue Nachrichtenmagazin "Deutschland am Morgen" die bisherigen Formate "Punkt 6", "Punkt 7" und "Punkt 8". Annett lobte trotz des bevorstehenden Endes ihr Team in den höchsten Tönen: "Ich kenne so viele Leute hier seit 18 Jahren. Hinter den Kameras sind so viele tolle Menschen." Auch über ihren Abschied selbst fand sie klare Worte: "Ich bin fein, mir geht es gut. Natürlich bin ich traurig, dass es zu Ende ist, aber es ist okay."

Seit 2008 gehörte Annett zum festen Gesicht des RTL-Morgens. Ihren langjährigen Co-Moderator Simon widmete sie dabei besonders herzliche Worte: "Es war so schön mit dir, Simi. Du bist ja quasi mein Fernsehehemann. Es war eine ganz tolle Zeit, ich werde euch sehr vermissen." Gleichzeitig blickte sie zuversichtlich nach vorne: "Ich gehe mit einem großen, lachenden Auge. Es kommt viel Neues und Tolles auf mich zu." Simons eigener Abschied steht derweil noch bevor – er moderiert seine letzte Sendung kommenden Dienstag und kündigte bereits an, seine Kollegen dabei mit Kuchen zu versorgen.

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Wenzel, Georg / Action Press Annett Möller bei den Green Awards in Berlin

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Getty Images Angela Finger-Erben, Moderatorin

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Getty Images Simon Beeck, Moderator