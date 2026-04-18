Nanu: Emma Fernlund kam im Shein-Kleid zu den Reality Awards

Bei den Reality Awards 2026 in Bonn versammelten sich zahlreiche Stars auf dem roten Teppich – und auch Emma Fernlund (25) war mit von der Partie. Die Realitystar strahlte bei dem Event in einer knallroten Robe und zog damit alle Blicke auf sich. Im Promiflash-Interview verriet sie ganz offen, woher das auffällige Outfit stammt. "Mein Kleid ist von Shein, das war nicht teuer", so die Influencerin.

Dass Emma ausgerechnet auf ein günstiges Stück zurückgriff, hatte einen guten Grund. Sie war nämlich kurz vor dem Event noch im Berufsstress. "Ich war auf Dreharbeiten, ich musste auf den letzten Drücker noch was organisieren, aber ich würde sagen, es passt zum Red Carpet", erklärte sie gegenüber Promiflash. Trotz der spontanen Lösung konnte sich das Ergebnis auf dem roten Teppich durchaus sehen lassen.

Doch während Emma auf dem roten Teppich gute Laune versprühte, sah das vor vier Wochen in den sozialen Medien noch ganz anders aus. Da machte sie in ihrer Instagram-Story klar, dass sie aktuell keine Lust mehr hat zu posten. Der Grund: fiese Kommentare über ihren Körper. Besonders traf sie, wer dahintersteckt. "Und das Traurige: Ich lese so was und noch viel schlimmere Sachen jeden Tag von Frauen", schrieb sie damals sichtlich verletzt. Auch an die Hater richtete Emma klare Worte. "Was bildet sich eine deutlich ältere Frau / Mann überhaupt ein, meinen Körper zu kommentieren?", fragte sie. Und sie setzte eine deutliche Grenze: "Ich bin gut und schön so, wie ich bin und vor allem gesund."

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Imago Emma Fernlund und Gigi Birofio bei den Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn, April 2026

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Joyn Emma Fernlund, "Match My Ex"-Teilnehmerin

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Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, März 2026