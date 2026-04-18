"Ging auf Psyche": Antonia Hemmer ist ihren Parasiten los

Gute Nachrichten von Antonia Hemmer: Die Realitystar-Bekanntheit hat ihren hartnäckigen Parasiten endlich besiegt! Im Interview mit Promiflash meldete sich die 25-Jährige mit einem erfreulichen Gesundheitsupdate zu Wort. "Ja, endlich. Seit zwei Wochen bin ich Parasiten-frei. Und es hat sich jetzt echt lange gezogen. Es ging auch irgendwann auf die Psyche, aber ich bin finally gesund", sagt sie sichtlich erleichtert. Wochenlang hatte die Influencerin mit dem Erreger zu kämpfen, der ihr ganz schön zugesetzt hatte.

Auf Nachfrage, was die Wende gebracht hat, wurde Antonia konkret. "Tatsächlich Antibiotikum", erklärte sie Promiflash. Beim ersten Versuch sei die siebentägige Einnahme nicht ausreichend gewesen. Der Erreger habe sich nach der Therapie erneut bemerkbar gemacht. "Er kam wieder, beziehungsweise der Parasit hat Eier gebildet, die sich dann wieder quasi geöffnet haben, nachdem das erste Antibiotikum rum war", so die Influencerin weiter. Erst eine zweite Behandlung brachte das ersehnte Ergebnis. "Durch das zweite Antibiotikum, was dann länger ging, war es dann letztendlich finally durch", sagte sie. Damit ist die monatelange Ungewissheit beendet und der Alltag kann für die ehemalige Kuppelshow-Kandidatin wieder normaler werden.

Der Parasit, den Antonia sich höchstwahrscheinlich auf einer Reise durch Asien und Brasilien eingefangen hatte, war der Darmerreger Giardia Lamblia, der eine infektiöse Durchfallerkrankung auslöst. Als sie die Diagnose Anfang Januar erhielt, war sie noch im Urlaub – ihre Mutter hatte ihr damals die Testergebnisse übermittelt. Die Freude über den ersten Antibiotika-Kurs war dann aber schnell verflogen, als sich herausstellte, dass der Parasit sich durch Eibildung erfolgreich gegen die Behandlung gewehrt hatte. Mit dem zweiten, länger andauernden Kurs ist das Kapitel für Antonia nun aber endgültig abgeschlossen.

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Imago Antonia Hemmer beim Secret and Special Screening der Sky-Serie "Being Burdecki" im Zoo Palast Berlin

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Instagram / antonia_hemmer Leopold Krey und Antonia Hemmer, März 2026

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Instagram / leopold.krey Leopold Krey und Antonia Hemmer, Februar 2026