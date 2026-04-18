"Malcom mittendrin": Tasche in Mobbing-Szene enthielt Steine

Jahrelang fragten sich Fans der Kultserie Malcolm mittendrin, ob die Ziegelsteine in Deweys berühmter Handtasche echt waren – jetzt hat Justin Berfield (40) die Frage ein für alle Mal beantwortet. Bei der Premiere der neuen Mini-Serie "Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair" in New York City verriet der Schauspieler gegenüber People, dass die Tasche für bestimmte Szenen tatsächlich mit echten Ziegelsteinen beschwert wurde. Für die Szenen, in denen Erik Per Sullivan (34) als Dewey die Tasche schwingend die Mobber in die Flucht schlug, wurden die echten Steine dann jedoch durch leichte Stunt-Requisiten ersetzt.

"Ich glaube, das war Staffel eins. Ich glaube, es waren gefälschte Stunt-Ziegel", erklärte Justin. "Ich glaube, in der Szene davor, bevor er sie schwang, haben sie tatsächlich echte Ziegelsteine verwendet, weil sie wollten, dass Erik das Gewicht der Tasche spürt. Aber als er sie dann wirklich schwang, waren das diese gefälschten Stunt-Ziegel, die natürlich sehr leicht sind und dafür gedacht sind, auf deinen Kopf geschlagen zu werden." Die virale Szene zeigt Dewey, der von Schulkameraden wegen seiner geblümten Handtasche gehänselt wird, bis er sich mit eben dieser Tasche zur Wehr setzt. Am Ende der Szene nimmt er einen Ziegelstein heraus und wirft ihn beiseite. Justin selbst hatte die Szene offenbar fast vergessen: "Diese Szene tauchte kürzlich auf meinem Instagram-Account auf und ich hatte sie völlig vergessen. Ich liebe sie."

Die neue Mini-Serie "Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair" ist seit dem 10. April bei Hulu und Hulu on Disney+ verfügbar und umfasst vier Folgen. Alle wichtigen Charaktere aus der Originalserie, die von 2000 bis 2006 lief, kehren zurück – mit einer Ausnahme: Erik wird die Rolle des Dewey nicht übernehmen. Der Schauspieler hat sich nach dem Ende der Serie komplett aus dem Rampenlicht zurückgezogen und studiert derzeit im Masterstudiengang an der Harvard University.

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Getty Images Justin Berfield, April 2026

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Getty Images Christopher Masterson, Justin Berfield, Jane Kaczmarek, Bryan Cranston und Frankie Muniz auf der "Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair"-Premiere

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SIPA PRESS "Malcolm mittendrin"-Cast

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