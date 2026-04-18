Nora Haukland beendet Freundschaft nach Gerichtsaussage

Ein langjähriges Freundschaftsduo zerbricht: Nora Haukland hat sich von ihrem engen Freund Danby Choi auf Instagram abgewandt – und das mitten in einem der meistbeachteten Prozesse Norwegens. Im laufenden Gerichtsverfahren gegen Marius Borg Høiby (29), der unter anderem wegen Misshandlung von Nora in der Zeit von Frühjahr 2022 bis Herbst 2023 angeklagt ist und jede Schuld von sich weist, sagte Danby als Zeuge der Anklage aus. Dass er dabei offenbar nicht das lieferte, was sich die Staatsanwaltschaft erhofft hatte, und sich laut Verdens Gangs Kommentatorin Astrid Meland letztlich als besserer Zeuge für Marius entpuppte, scheint das Ende der Freundschaft besiegelt zu haben.

Nora war nicht persönlich im Gerichtssaal anwesend, als Danby seine Aussage machte – sie verfolgte das Geschehen nach eigenen Angaben über die Medienberichterstattung. Gegenüber Verdens Gang äußerte sie sich deutlich zu ihrer Reaktion: "Ich hatte das Gefühl, dass er dort für seinen eigenen Vorteil war, dass er das Ganze wie eine Show betrachtete." Außerdem erklärte sie: "Es wirkt, als hätte er im Vorfeld des Prozesses eine engere Beziehung zu Marius aufgebaut. Was er im Gericht sagte und was er in der Vernehmung sagte, waren zwei verschiedene Dinge." Auf weitere Details zu Danbys Aussage wollte sie nicht eingehen. Auf die Frage, wie das Verhältnis zu ihm heute sei, antwortete Nora mit einem Sprichwort: "Wie mein Vater sagt: Man braucht keine Feinde, wenn man solche Freunde hat." Danby selbst betonte gegenüber der Zeitung, er habe nichts Schlechtes über Nora zu sagen: "Sie ist eines der stärksten Menschen, die ich kenne. Ich wünsche ihr viel Glück und alles Gute für die Zukunft."

Nora und Danby verband über Jahre eine enge und öffentlich gelebte Freundschaft. Die beiden waren regelmäßig gemeinsam auf roten Teppichen zu sehen und teilten Fotos miteinander in den sozialen Medien. Auch im Rahmen der gemeinsamen Teilnahme an der TV-Show "71 grader nord – team" bekamen Fans tiefere Einblicke in ihr Verhältnis. Danby beschrieb sich selbst vor Gericht als einen derjenigen, der dem Paar Nora und Marius in der Zeit ihrer Beziehung am nächsten stand, und bezeichnete Nora im Zeugenstand als "einen der stärksten Menschen, die er kenne". Nora selbst erklärte, wie es ihr nach dem Prozess geht: "Ich rappele mich wieder auf, aber ich habe viele Gedanken. In meinem Kopf dreht sich alles die ganze Zeit, und ich merke, dass es schwer war."

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Imago Nora Haukland auf dem roten Teppich vor der Verleihung der Subjektprisen 2024 in Oslo

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Instagram / danbychoi Danby Choi, Bekannter von Marius Borg Høiby und Nora Haukland

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Imago Zeichnung von Marius Borg Hoiby im Prozess im Osloer Bezirksgericht, erstellt von Ane Hem