Nach Disney-Fiasko: Gina Carano glücklich mit MMA-Comeback

Fünf Jahre nach ihrem Aus bei der Disney+-Serie The Mandalorian meldet sich Gina Carano (44) auf ganz besondere Weise zurück: Die Schauspielerin und frühere MMA-Kämpferin steigt wieder in den Ring. Am 16. Mai trifft sie dabei auf keine Geringere als Ronda Rousey (39). Gegenüber dem Hollywood Reporter sprach Gina über die Bedeutung dieses Comebacks für sie persönlich – und zeigte sich dabei so zuversichtlich wie schon lange nicht mehr. "Ich glaube wirklich, dass ihr die beste Version von mir sehen werdet", kündigte sie an.

Die letzten Jahre seien nicht einfach gewesen, gab Gina offen zu. "Die letzten paar Jahre waren etwas schwer", sagte sie. "Und jetzt schaut meine Familie mich an und sagt: 'Du siehst wieder gesund aus.'" Wenn sie in den Ring steige, verschwinde "all der Unrat und das Bullshit", beschrieb sie das Gefühl. "Ich habe dieses Gefühl vermisst, und ich glaube, die Menschen, denen ich wichtig bin, wissen, wie kostbar es ist, nach so langer Zeit wieder zu mir selbst zurückzukehren." Auch ihre Kampfpartnerin spielte dabei eine wichtige Rolle: "Ronda war so großzügig, mich der Welt neu vorzustellen", so Gina.

Gina hatte 2021 ihre Rolle als Cara Dune in "The Mandalorian" verloren, nachdem sie auf Social Media unter anderem amerikanische Politik mit dem Nationalsozialismus verglichen und Zweifel an der Rechtmäßigkeit der US-Präsidentschaftswahl 2020 geäußert hatte. Im Anschluss daran hatte sie eine Klage gegen Lucasfilm und Disney wegen unrechtmäßiger Kündigung eingereicht und ihre Wiedereinstellung gefordert. Der jahrelange Rechtsstreit endete schließlich mit einer außergerichtlichen Einigung – und Lucasfilm signalisierte dabei sogar Offenheit für eine künftige Zusammenarbeit.

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Getty Images Gina Carano, 2019

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Imago Ronda Rousey beim WWE Royal Rumble in St. Louis, The Dome at America’s Center, 29. Januar 2022

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Getty Images Gina Carano bei der "Stars Wars: Aufstieg Skywalkers"-Premiere