Rekordsumme für Brosche: Wettstreit bei "Bares für Rares"

Bei Bares für Rares hat eine prachtvolle Brosche für echte Begeisterung gesorgt. Die Schwestern Lena und Britta aus Köln präsentierten in der ZDF-Sendung ein besonderes Erbstück ihrer Großmutter, die ursprünglich aus Wien stammte: eine Brosche im Neorenaissance-Stil aus der Zeit um 1860 bis 1870. Im Mittelpunkt des Schmuckstücks befindet sich ein detailreich geschnittener Chalcedon, der den griechischen Helden Herkules mit dem nemeischen Löwen auf der Schulter zeigt – umrahmt von zahlreichen, in Ovalform arrangierten Rosendiamanten. Expertin Heide Rezepa-Zabel taxierte das handgefertigte Prachtstück trotz einiger Gebrauchsspuren und leicht abgenutzter Vergoldung auf einen Wert zwischen 1.800 und 2.000 Euro.

Im Händlerraum entbrannte dann ein echter Bieterwettstreit um das außergewöhnliche Schmuckstück. Die Gebote starteten bei 1.500 Euro und kletterten zügig nach oben – am Ende sicherte sich Händlerin Elisabeth Nüdling die Brosche für 2.200 Euro. Ein Ergebnis, mit dem Lena und Britta offenbar nicht gerechnet hatten. Die beiden zeigten sich überglücklich und wollen das Geld nun für eine Reise nach Kopenhagen nutzen.

Broschen sind bei "Bares für Rares" regelmäßig ein Thema. Zuletzt hatte eine Brosche in der Sendung allerdings für weniger erfreuliche Schlagzeilen gesorgt: Eine Verkäuferin aus Frankfurt am Main hatte gehofft, mindestens 12.000 Euro für ihr Schmuckstück zu erzielen – in einem Gutachten wurde es sogar auf einen Wert über 18.000 Euro geschätzt. Am Ende hatte sie allerdings deutlich weniger als erhofft mit nach Hause genommen: Jutta nahm das 5.050-Euro-Angebot von Händler Julian Schmitz-Avila (39) an.

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ZDF/Frank W. Hempel Dr. Elisabeth Nüdling bei "Bares für Rares"

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ZDF / Frank W. Hempel Dr. Friederike Werner, Dr. Bianca Berding, Horst Lichter, Wendela Horz, Detlev Kümmel

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ZDF / Frank W. Hempel Julian Schmitz-Avila, "Bares für Rares"-Händler

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