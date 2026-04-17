Verwechslung: "Bares für Rares"-Verkäuferin verliert Geld

Ein teures Missverständnis hat einer Verkäuferin bei Bares für Rares einen empfindlichen finanziellen Dämpfer beschert. Jutta Bergk aus Frankfurt am Main brachte eine Brosche in die ZDF-Sendung und hoffte auf mindestens 12.000 Euro. Ihr Wunschpreis war alles andere als aus der Luft gegriffen: Ein Gutachten hatte das Schmuckstück auf mehr als 18.000 Euro taxiert. Doch genau dieses Dokument sollte ihr zum Verhängnis werden – und dazu führen, dass am Ende deutlich weniger als erhofft in ihrer Tasche landete.

Expertin Wendela Horz erklärte Jutta direkt im Studio, warum die Erwartungen so weit von der Realität entfernt lagen. Das vorliegende Gutachten gebe nämlich nicht den tatsächlichen Marktwert der Brosche an, sondern lediglich den Wiederbeschaffungswert – also die Summe, die bei einem Verlust für eine gleichwertige Neuanschaffung fällig würde. Dieser Wert liege in der Regel deutlich über dem, was beim Verkauf tatsächlich erzielbar sei. Wendela schätzte den realistischen Erlös auf 6.000 bis 7.000 Euro. Im anschließenden Händlerraum wurde es dann noch einmal etwas weniger: Händler Julian Schmitz-Avila (39) bot 5.050 Euro – und Jutta nahm an, um zumindest nicht mit leeren Händen nach Hause zu fahren.

Dass es für die Verkäufer nicht immer läuft wie erhofft, zeigte sich bereits zuvor. Jürgen und Angelika Schott brachten kürzlich ein Lenkrad zu "Bares für Rares", das angeblich einmal Ayrton Senna gehört haben soll. Die Motorsport-Rarität aus den 1980er Jahren sorgte bei Horst Lichter (64) zunächst für Begeisterung. Doch Experte Detlev Kümmel bremste die Hoffnung der Schotts. Zwar bestätigte er das Alter des Lenkrads, doch dass es tatsächlich von Ayrton genutzt wurde, konnte er nicht belegen. Zu allem Überfluss war der Zustand des Lenkrads fast neuwertig, was ebenfalls gegen einen Einsatz im Rennwagen sprach. Die erhofften 3.000 Euro rückten damit in weite Ferne. Im Händlerraum bot Susanne Steiger (43) schließlich 1.200 Euro – doch das war dem Ehepaar zu wenig und sie verließen das Studio ohne Verkauf.

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ZDF/Frank Beer Walter Lehnertz, Susanne Steiger, Wolfgang Pauritsch, Horst Lichter, Fabian Kahl, Christian Vechtel

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ZDF / Frank W. Hempel Dr. Friederike Werner, Dr. Bianca Berding, Horst Lichter, Wendela Horz, Detlev Kümmel

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ZDF / Frank W. Hempel Horst Lichter und die "Bares für Rares"-Händler

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