Sharon Stones Ehe-Aus nach Zoff um Mastektomie-Entscheidung

Sharon Stone (68) hat in einem Podcast offenbart, wie eine beängstigende Diagnose Anfang der 2000er Jahre nicht nur ihre Gesundheit, sondern auch ihre Ehe auf eine harte Probe stellte. Im Podcast "Person Who Believed in Me" schilderte die Schauspielerin, dass Ärzte bei ihr Brusttumoren entdeckten – einer davon war nach ihren Worten größer als ihre gesamte linke Brust. Die Mediziner rieten ihr dringend zu einer beidseitigen Mastektomie. Sharon wollte die Operation als Sicherheitsmaßnahme durchführen lassen, doch ihr damaliger Ehemann stellte sich gegen diese Entscheidung.

"Mein Mann sagte: 'Das ist lächerlich'", erinnerte sich Sharon im Gespräch mit Podcast-Host David Begnaud. Ihr Mann habe den Raum verlassen und sei "wütend" gewesen – nicht über die mögliche Krebsdiagnose, sondern darüber, dass seine Frau ihre Brüste entfernen lassen wollte. Der behandelnde Arzt habe ihren Mann daraufhin zurechtgewiesen: "Wenn ich mehr Patientinnen wie sie hätte, würden heute mehr Frauen am Leben sein. Setzen Sie sich." Für Sharon war das der Moment, in dem ihre Ehe zerbrach. "Das war das Ende der Ehe. Er war dann fertig mit mir. Es war vorbei", sagte sie im Podcast. Letztlich wurde die Mastektomie nicht durchgeführt, da sich die Tumoren als gutartig herausstellten.

Doch damit war Sharons Leidensweg noch nicht zu Ende. In ihren 2021 erschienenen Memoiren "The Beauty of Living Twice" schilderte sie, dass der Chirurg, der die Tumoren entfernte, ihre Brust ohne ihr Wissen und ohne ihre Zustimmung vergrößerte. "Als die Verbände abgenommen wurden, stellte ich fest, dass meine Brüste eine volle Körbchengröße größer waren – er hatte gesagt, sie würden 'besser zu meiner Hüftgröße passen'", schrieb sie darin. Der Arzt habe einfach entschieden, dass sie mit größeren Brüsten besser aussehen würde. Sharon ist Mutter von drei Kindern und blickt mit ihrer Schauspielkarriere, die unter anderem durch den Klassiker "Basic Instinct" geprägt wurde, auf jahrzehntelange Erfahrung in Hollywood zurück.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sharon Stone nimmt den Best Engagement Award beim Better World Fund Gala in Cannes entgegen

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspielerin Sharon Stone, Astra Film Awards 2026

Anzeige Anzeige

Paul Smith / Features Flash / Starface Sharon Stone mit ihren Söhnen Roan, Quinn und Laird, Premiere "Nobody 2" 2025