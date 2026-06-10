Caitlyn Jenners Biograf William Hasley wurde tot aufgefunden

Für Caitlyn Jenner (76) gibt es traurige Neuigkeiten: Ihr langjähriger Freund und Biograf William Hasley ist tot. Der Autor und Drehbuchautor wurde am 6. Juni in der Nähe des Runyon Canyon in Los Angeles auf einem Wanderweg tot aufgefunden. Wie das Magazin People berichtet, bestätigte der Gerichtsmediziner des Los Angeles County seinen Tod. Er wurde 78 Jahre alt. Luftretter der Feuerwehr Los Angeles versuchten noch, ihn zu retten – jedoch ohne Erfolg. "Der LAFD Air Operations seilte Retter zu dem Patienten ab, die eine medizinische Behandlung durchführten", erklärte ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber der New York Post. William wurde noch am Fundort für tot erklärt.

Eine offizielle Todesursache steht bisher nicht fest, weitere Untersuchungen laufen noch. Der Verstorbene hatte mit Caitlyn gemeinsam das Motivationsbuch "Finding the Champion Within" verfasst, das 1996 bei Simon & Schuster erschienen war. Das Buch enthielt ein Zehn-Schritte-Programm, das Lesern dabei helfen sollte, ihr Leben neu auszurichten. Laut E! News lernten sich die beiden bei der NBC-Sendung "Star Salute to the U.S. Olympic Team" im Jahr 1984 kennen. Caitlyn, die sich 2015 als trans outete, war damals als Olympiasiegerin im Zehnkampf bekannt. Aus dem beruflichen Kontakt wurde eine enge Freundschaft, woraufhin die Sportlerin, die 2025 bereits den Tod ihrer Freundin Sophia Hutchins (†29) betrauern musste, William mit dem gemeinsamen Buchprojekt beauftragte.

William war nicht nur als Autor, sondern auch als vielseitiger Drehbuchautor tätig. Er schrieb unter anderem für Zeichentrickserien wie "Die Schlümpfe" und "Fat Albert and the Cosby Kids". Letztere brachte ihn mit den Special Olympics in Berührung, bei denen er sich ehrenamtlich engagierte. Später arbeitete er in Hollywood mit Größen wie Oliver Stone (79) an einem Filmprojekt mit dem Titel "Defiance". Zudem lehrte er Drehbuchschreiben an der University of California in Los Angeles. William war in seiner Karriere auch Mitglied der Writers Guild of America und war zuvor mit der Schauspielerin Robin Riker aus "Schatten der Leidenschaft" verheiratet.

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Getty Images Caitlyn Jenner, Unternehmerin

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Getty Images Sophia Hutchins und Caitlyn Jenner im September 2018

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Eine Szene aus "Die Schlümpfe", 1981

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