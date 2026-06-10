So süß schwärmt Frankie von seiner Schwester Ariana Grande

Ariana Grande (32) und ihr Bruder Frankie (43) haben eine innige Geschwisterbeziehung. Zehn Jahre Altersunterschied trennen die beiden, aber sie sind eng zusammengeschweißt. Wie sehr Frankie seine jüngere Schwester bewundert, plaudert der Schauspieler jetzt in einem Interview mit People auf dem roten Teppich der Tony Awards aus. "Sie ist unglaublich. Sie ist die größte Künstlerin unserer Generation. Ich darf das sagen, aber ich glaube, jeder andere würde das auch sagen, weil es die Wahrheit ist", schwärmt er. Auch wenn er sich eigentlich überraschen lassen wollte, sah Frankie schon einige Ausschnitte von Arianas neuer Eternal Sunshine Tour – und ist völlig begeistert: "Sie fliegt, sie dreht sich, sie singt aus voller Kehle."

Frankie war so begeistert, dass er seiner Schwester direkt eine Nachricht schrieb, wie stolz er auf sie sei. Dem Magazin verriet der 43-Jährige auch, was sie antwortete. Darin zeigt sich, dass die Beziehung der beiden absolut auf Augenhöhe ist. Denn auch wenn Ariana allgemein wohl deutlich berühmter ist als ihr Bruder, zollt sie seiner Arbeit immer Tribut. "Sie antwortete: 'Danke. Lass uns über die Tonys reden. Heute dreht sich alles um dich.' Das ist wirklich... Sie ist die Beste auf der Welt", erzählt Frankie stolz. Die Tonys waren für den US-Amerikaner ein Karriere-Highlight. Er besuchte die Preisverleihung, weil er aktuell als Hauptdarsteller für das Musical "Titaníque" auf der Bühne steht. Das Stück war für vier Auszeichnungen nominiert, ging am Ende aber leer aus.

Das Musical stellt Frankies Broadway-Debüt dar. Auch hier hatte Ariana maßgeblichen Einfluss. Ihr Bruder erzählte in einem Interview mit Us Weekly, dass sie ihm bei der intensiven Vorbereitung half. "Ariana war meine Stimmärztin", erklärte er. Die 32-Jährige habe Frankie viele Tipps gegeben, wie er seine Stimme auf die musikalische Herausforderung eines Musicals vorbereiten kann: "Sie schreibt mir ständig. Sie hat mir die gleichen Pastillen geschickt, die sie selbst verwendet, und ihre komplette Stimmroutine, sie hat mir also durch diesen sehr schwierigen Prozess der Eröffnung einer Broadway-Show geholfen." Und gesanglich einfach ist das Stück mit Sicherheit nicht, denn "Titaníque" ist eine Parodie, die lose an den Kultfilm Titanic angelehnt ist. Die Geschichte wird aus der Perspektive von Céline Dion (58) erzählt, die den berühmten Soundtrack sang. Ihre Songs werden auch in dem Musical zum Besten gegeben.

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Instagram / frankiejgrande Ariana und Frankie Grande im April 2026

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Imago Frankie Grande bei den 79. Tony Awards in New York City, Juni 2026

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Getty Images Ariana Grande, Schauspielerin