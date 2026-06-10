Darum findet Schäfer Heinrich einfach keine Frau

Schäfer Heinrich (59), der mit bürgerlichem Namen Heinrich Gersmeier heißt, ist seit Jahren auf der Suche nach der großen Liebe – bisher ohne Erfolg. Nun hat sich ausgerechnet ein alter Bekannter zu Wort gemeldet und erklärt, woran es bei dem Landwirt und Schlagersänger hapert. Sein ehemaliger Mitstreiter aus der fünften Staffel von Bauer sucht Frau, Bauer Josef (64), verriet gegenüber Bild, was er für den Grund von Heinrichs Singledasein hält: zu genaue Vorstellungen von der richtigen Partnerin. "Jeder Mensch ist eigen", sagte Josef, und bei Heinrich mache das die Suche "a bisserl schwierig". An fehlendem Interesse der Frauen liege es jedenfalls nicht, so der Bayer. Er findet vielmehr, Heinrich solle etwas flexibler werden: "Frauen gäb's schon, aber er sollte halt mal ein wenig zurückstecken."

Tatsächlich hat Heinrich, der derzeit gegen überschüssige Kilos kämpft, in der Vergangenheit mehrfach öffentlich nach einer Partnerin gesucht – ohne dauerhaften Erfolg. Zuletzt war er 2024 bei einem von RTL organisierten Speed-Dating-Abend dabei, wo er 18 Frauen kennenlernte. Trotzdem blieb es beim Flirt: Seiner Favoritin Doro gab er keine Chance, weil sie zehn Zentimeter größer war als er. Bereits seit 2016 ist der Realitystar, der zuletzt in der ersten Staffel der Show Kampf der RealityAllstars zu sehen war, wieder solo, nachdem seine Beziehung mit der zehn Jahre jüngeren Krankenschwester Sabrina nach rund zehn Monaten in die Brüche ging. Sabrina monierte laut Bild, dass Heinrich ihr gegenüber nie Gefühle gezeigt habe und ihre Beziehung hauptsächlich für öffentliche Auftritte genutzt habe. Während sie Zeit zu zweit wollte, habe er sie lediglich zu Veranstaltungen mitgenommen.

Josef hingegen hat das Glück gefunden, das Heinrich bisher verwehrt blieb. Der Bauer lernte seine Frau Narumol (61) ebenfalls bei "Bauer sucht Frau" kennen und ist inzwischen seit über 15 Jahren mit ihr verheiratet. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter namens Jorafina und leben im Chiemgau. Auch Narumol war bei "Kampf der RealityAllstars" dabei und traf dort auf Heinrich – eine Begegnung zwischen alten Bekannten aus gemeinsamen TV-Zeiten. Heinrich selbst hat in der Vergangenheit betont, dass sein Herz vor allem für seine Schafe und seinen Bauernhof schlägt: "Eigentlich gebe ich mein Leben für die Schafe", sagte er gegenüber RTLZwei. Nach einem schweren Unfall, bei dem ihn eines seiner Schafe 2024 so stark verletzte, dass er eine Knieprothese bekam und das Laufen neu erlernen musste, hat er sich inzwischen vollständig erholt.

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ActionPress Schäfer Heinrich im November 2021 in Berlin

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Imago Narumol und Bauer Josef, November 2024

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Schäfer Heinrich mit seinen Schafen, August 2014