Prinzessin Eugenie & Beatrice waren nervös vor Royal-Treffen

Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (36) haben bei der Hochzeit von Peter Phillips (48) und dessen Frau Harriet in Gloucestershire für Gesprächsstoff gesorgt. Nach den Diskussionen um nicht gezahlte Mieten für ihre royalen Wohnsitze und den anhaltenden Negativschlagzeilen rund um ihre Eltern war lange unklar, ob die beiden Royals überhaupt erscheinen würden. Umso genauer wurde ihr Auftritt an diesem Wochenende beobachtet: Gemeinsam mit ihren Ehemännern Edoardo Mapelli Mozzi (42) und Jack Brooksbank (40) liefen die Schwestern zur Kirche – äußerlich lächelnd, innerlich laut einer Expertin aber deutlich angespannt, wie der Daily Express berichtet.

Körpersprache-Profi Inbaal Honigman analysierte für das Portal casino.org die Szenen bei der Ankunft vor der Kirche. Beatrice geht selbstbewusst vor ihrer Schwester her und versucht, eine gewisse Autorität auszustrahlen, mit erhobenem Kopf und starken, geraden Schultern", so die Expertin. Dennoch habe sie immer wieder kurz den Blick gesenkt – ein Zeichen von Unsicherheit. "Es scheint, als würde Beatrice die Situation überdenken und Momente der Ungewissheit erleben, ängstlich, vielleicht in der Befürchtung, dass einige Verwandte nicht so glücklich wären, sie zu sehen." Ihr Gesichtsausdruck wirke dabei wechselhaft: Auf dem Weg zur Kirche lächle sie, um ihre gute Laune zu zeigen, ziehe die Mundwinkel aber im nächsten Moment wieder in eine neutrale Position zurück, als wolle sie bloß nicht zu überschwänglich wirken.

Bei Eugenie falle die Anspannung nach Einschätzung der Expertin noch deutlicher ins Auge: "Prinzessin Eugenie versucht nicht einmal, ihre Nervosität zu verbergen. Sie nestelt herum, fasst sich ins Gesicht und streicht sich die Haare zurück." Zudem bewege sich ihr Daumen in Richtung Mund – ein typisches Selbstberuhigungssignal, das an Nägelkauen erinnert, wie Honigman erklärt. Auch nachdem beide Schwestern von anwesenden Familienmitgliedern herzlich begrüßt und umarmt werden und sich ihre Mienen sichtbar aufhellen, wirke die innere Anspannung noch nicht ganz gelöst: Ihre Blicke wandern hin und her, was die Expertin als unbewusste Suche nach einem Ausweg deutet. Beatrice und Eugenie hatten zuletzt immer wieder versucht, sich auf Familienfesten und öffentlichen Terminen geschlossen und harmonisch zu zeigen – auch diesmal traten sie mit ihren Partnern an der Seite als eingespieltes Quartett auf und genossen sichtlich den besonderen Tag ihres Cousins.

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Imago Edoardo Mapelli Mozzi, Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice treffen zur Hochzeit von Harriet Sperling und Peter Phillips ein

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Imago Jack Brooksbank, Prinzessin Eugenie, Edoardo Mapelli Mozzi und Prinzessin Beatrice treffen zur Hochzeit von Peter Philips ein

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Imago Prinzessinnen Beatrice und Eugenie treffen mit ihren Ehemännern zur Hochzeit von Peter Phillips und Harriet Sperling ein, 2026