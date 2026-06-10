Prinz Harrys Frisur im Wandel: Vom Lockenkopf zum Bartlook

Prinz Harry (41) ist schon seit seiner Geburt für sein auffälliges rotes Haar bekannt. Bereits als Baby trug er einen kleinen roten Haarflaum auf dem Kopf – ganz im Gegensatz zu seinem älteren Bruder Prinz William (43), der mit dunklem Haar aufwuchs. Als Kleinkind wurden die Haare des Herzogs von Sussex zu einem sanften Orange-Rot-Blond. In der Schulzeit folgte ein ordentlicher Pilzkopfschnitt mit geraden Pony-Fransen, bevor Harry als Teenager in der Neunziger-Manier auf kurze, mit Gel gestylte Frisuren setzte. Das Magazin Hello! blickte jetzt ausführlich auf die Frisuren-Evolution des Royals zurück.

Als Harry 2005 die Royal Military Academy Sandhurst für seine Offiziersausbildung betrat, musste das Haar kürzer werden – dem militärischen Dresscode entsprechend. Seinen ersten Bart ließ der Prinz 2008 während eines Einsatzes der britischen Streitkräfte in Afghanistan wachsen. Bis 2013 hatte er das Gesichtshaar vollständig zu seinem Markenzeichen gemacht und trug es auch bei seiner Hochzeit mit Meghan Markle (44) im Jahr 2018 – allerdings adrett gestutzt.

Als Harry in seine Dreißiger kam, begann sein Haar an Dichte zu verlieren. Haarexperte Jay Dharamshi äußerte sich 2023 gegenüber Hello! dazu und stellte fest, dass Harry "volleres und dickeres" Haar hatte. "Meiner Meinung nach hat Harry wahrscheinlich eine nicht-chirurgische Behandlung gehabt, die sein Haar füller und restaurierter wirken ließ", so der Spezialist. In den letzten Jahren lichtet sich das Deckhaar des Herzogs jedoch sichtlich.

Das charakteristische Rot der Haare gibt Harry offenbar an die nächste Generation weiter: Sein Sohn Prinz Archie (7) trägt rotbraunes Haar, Tochter Prinzessin Lilibet (5) rötliche Locken. Harry selbst zeigte sich in der Talkshow "The Late Show with Stephen Colbert" überrascht davon. "Das Spencer-Gen ist sehr, sehr stark", sagte er. "Ich dachte anfangs wirklich, dass das Rotschopf-Gen keine Chance gegen die Gene meiner Frau haben würde – aber ich lag falsch!" Tatsächlich ist rotes Haar auf der Seite seiner Mutter Prinzessin Diana (†36) keine Seltenheit: Alle drei Geschwister Dianas, darunter Lady Jane Fellowes (69), Lady Sarah McCorquodale (71) und Charles, der 9. Earl Spencer, sind ebenfalls rothaarig.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Links: Prinz Harry und Prinz William in den Niederlanden, 1989 Rechts: Prinz Harry im Mai 2019

Anzeige Anzeige

Prinzessin Diana mit Prinz William und Prinz Harry 1994

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Links: Prinz Harry 2008 in Afghanistan, Rechts: Prinz Harry, Juni 2008

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Links: Prinz Harry und Herzogin Meghan bei ihrer Hochzeit am 19. Mai 2018, Rechts: Herzogin Meghan und Prinz Harry nach ihrer Hochzeit

Instagram / meghan Prinzessin Lilibet und Prinz Archie, 2025