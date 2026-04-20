Livestream auf Drogen? Capital Bra filmt aus dem Krankenhaus

Schockierende Szenen rund um Capital Bra (31): In der Nacht von Sonntag auf Montag filmte sich der Rapper in einem TikTok-Livestream, während er in Berlin im Rettungswagen in eine Klinik gebracht wurde. Auf den Aufnahmen wirkt Capital sichtlich verwirrt und bittet wiederholt um Hilfe, während Sanitäter versuchen, ihn zu beruhigen. Ein Retter ist im Stream zu hören: "Wir helfen dir, das haben wir doch gesagt. Jetzt sind wir gleich am Krankenhaus. Bleib ganz entspannt. Alles gut." Die Ankunft im Krankenhaus wurde ebenfalls übertragen, weil das Handy weiterlief. Im Klinikbereich ist im Stream eine Nachfrage eines Arztes zu hören: "Was haben Sie denn für Drogen genommen?", woraufhin Capital antwortet: "Xanax, Tilidin, Kokain." Auf die Frage, wann das gewesen sei, entgegnet der Musiker: "Gerade jetzt!"

Ein paar Stunden später meldet sich der Musiker auf Instagram zu Wort. Er sitzt neben seinem Manager im Auto und erklärt: "Bruder, ich war unterkühlt. Meine Hände sind immer noch kalt." An seine Community richtet er ein kurzes "Leute, sorry" und schildert seine Angst: "Das hätte mich mein Leben kosten können. Ich hatte Angst um mein Leben." Gleichzeitig beklagt er, dass ihm nicht schnell genug geholfen worden sei. Sein Manager Drilon Cocaj äußert sich ebenfalls in einer Social-Media-Story: "Er ist ein sehr guter Junge. Aber er hat leider eine Macke manchmal, was die Drogen angeht. Er war eigentlich sehr lange weg, aber ist wieder abgerutscht gestern." Laut ihm sei Capital wieder zu Hause, seine Werte seien in Ordnung.

Schon Anfang des Jahres machten Capital Bra und sein Manager öffentlich, dass der Rapper einen schweren Drogenrückfall hat. Vor etwa drei Monaten ging der Musiker in einem langen Livestream selbst erschreckend offen damit um. Drilon versuchte damals, die Fans zu beruhigen. "Leute, ich weiß, ihr macht euch alle Sorgen um Capi. Ich stehe in sehr engem Kontakt zu ihm. Den Umständen entsprechend geht es ihm aktuell so weit okay", schrieb er in den sozialen Medien. Gleichzeitig warnte er aber eindringlich: "Finger weg von dem Scheiß!"

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Instagram / capital_bra Capital Bra, Rapper

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Instagram / capital_bra Sein Manager Drilon Cocaj und Capital Bra, März 2026

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