Betrunkener Schulbusfahrer: Capital Bra droht mit Klage

Capital Bra (31) hat in den vergangenen Wochen sein Leben neu organisiert. Nach seiner Rückkehr aus Zypern, wo er monatelang als Casino-Streamer tätig war, lebt der Rapper nun wieder gemeinsam mit seiner Frau und seinen fünf Kindern in Berlin. Sein Alltag besteht derzeit daraus, sich morgens und mittags um seine Familie zu kümmern, bevor er nachmittags ins Studio fährt, um dort mit Samra (31) an ihrem gemeinsamen Kollaboalbum "Berlin lebt 3" zu arbeiten. Doch am heutigen Tag konnte sich Capi nicht wie geplant auf seine Musik konzentrieren. Ein schockierender Vorfall auf dem Weg zur Klassenfahrt seines Sohnes Elias brachte den 31-Jährigen in Rage und ließ ihn mit drastischen Konsequenzen drohen.

Wie der Musiker auf Instagram mitteilte, hatte er seinen Sohn gemeinsam mit seiner Frau zum Schulbus gebracht, der die Kinder zur Klassenfahrt bringen sollte. Kurz vor der Abfahrt stellte sich jedoch heraus, dass der Busfahrer einen Blutalkoholwert von rund 0,5 Promille hatte. Für Busfahrer im öffentlichen Personennahverkehr gilt jedoch ein absolutes Alkoholverbot – die reguläre Promillegrenze greift hier nicht. Der betrunkene Fahrer sollte nicht nur Elias, sondern auch etwa 40 weitere Schulkinder transportieren. Capital Bra zeigte sich sichtlich wütend über den Vorfall und kündigte öffentlich an, sich an das Busunternehmen wenden und dieses gegebenenfalls verklagen zu wollen.

Der Rapper hatte erst vor Kurzem seine Casino-Streaming-Tätigkeit auf Zypern beendet, wo er über Monate hinweg potenziell Millionen verdient und dabei Steuern gespart hatte. Die Geburt seiner fünften Tochter Alina hatte ihn zurück nach Berlin gebracht, wo er nun wieder mit seiner gesamten Familie vereint ist. Während er sich tagsüber um seine Kinder kümmert, arbeitet Capital Bra nachmittags im Studio an neuer Musik. Das Release des Albums "Berlin lebt 3" mit Samra ist für Ende September oder Anfang Oktober geplant, eine erste Single soll bereits in Kürze erscheinen.

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Capital Bra beim Kiss Cup 2018

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Instagram / capital_bra Capital Bra mit seinen beiden Söhnen, Juni 2021

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Bieber, Tamara / ActionPress Rapper Capital Bra und Samra