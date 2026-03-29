Jason Statham: Dieser Film inspirierte ihn zum Schauspiel

Jason Statham (58) gehört heute zu den bekanntesten Action-Stars Hollywoods und ist aus Filmen wie "The Transporter" oder Fast & Furious nicht mehr wegzudenken. Doch wie der Schauspieler jetzt in einem Interview mit Rotten Tomatoes verriet, war es ein ganz bestimmter Klassiker, der ihn überhaupt erst dazu brachte, eine Karriere vor der Kamera anzustreben: "Der Mann mit der Todeskralle" mit Bruce Lee. Bereits als Kind war Jason fasziniert von dem Film, obwohl er ihn zunächst gar nicht ansehen durfte. "Ich war ein Kind, mein Bruder hatte Poster von Bruce Lee an der Wand… Ich konnte den Film nicht sehen, ich war zu klein. Aber sobald ich es geschafft hatte, die VHS zu klauen und sie einzulegen, dachte ich: Mann, dieser Typ ist einfach… so avantgardistisch. Er war seiner Zeit weit voraus", erklärte der Schauspieler gegenüber dem Portal.

Dieses prägende Erlebnis brachte Jason schließlich selbst dazu, mit Kampfsport zu beginnen – was später den Grundstein für seine Filmkarriere legte. "Ich habe 'Enter the Dragon' unzählige Male gesehen. Dieser Film ist ein echter Pionier unter den Actionfilmen (...)." Weiter schwärmte Statham: "(...) ich bin sicher, jeder, der je in einem Actionfilm mitgewirkt hat, war einfach nur hin und weg von seinem Talent und seiner Einzigartigkeit". Besonders in seinen frühen Filmen wie "The Transporter" ist der Einfluss von Bruce Lee deutlich spürbar: blitzschnelle Bewegungen, brutale Effektivität und ein präziser Kampfstil prägen Jasons Action-Sequenzen.

"Der Mann mit der Todeskralle" aus dem Jahr 1973 gilt nicht nur für Jason als wegweisend, sondern hat die gesamte Popkultur nachhaltig beeinflusst. Auch der Regisseur Quentin Tarantino (63) bezeichnete den Film als prägenden Einfluss für seinen eigenen Stil. Selbst der verstorbene japanische Manga-Künstler Akira Toriyama (†68) nannte Bruce Lees Klassiker als Auslöser für die Entstehung von "Dragon Ball". Die legendären Kampfszenen des Films, choreografiert von Bruce Lee selbst, inspirierten zudem bekannte Videospiele wie "Mortal Kombat" oder "Street Fighter".

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Getty Images Jason Statham, Schauspieler

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ActionPress Bruce Lee in "Der Mann mit der Todeskralle"

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Getty Images Jason Statham, Schauspieler