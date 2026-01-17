Markipliers Horrorfilm "Iron Lung" stürmt die Kinos

YouTube-Star Markiplier macht ernst: Sein Horrorfilm "Iron Lung" soll ab dem 30. Januar die Kinokassen erobern – und die ersten Anzeichen sind spektakulär. "Die Vorführzeiten waren innerhalb von Minuten ausverkauft, nachdem wir den Verkauf gestartet hatten", sagte Joe Garel von Western Film Services dem Branchenportal Deadline. Aus einem zunächst kleinen Start in wenigen unabhängigen Häusern wurde im Eiltempo ein landesweiter Rollout in 2.500 Kinos, nachdem Markiplier seine Millionen Community zum Ticketkauf aufrief. Der Macher, mit bürgerlichem Namen Mark Fischbach, schrieb, inszenierte, produzierte – und spielt selbst die Hauptrolle. Der Film trifft dabei auf starke Konkurrenz: Sam Raimis (66) "Send Help" und der Actionthriller "Shelter" mit Jason Statham (58) werden ebenfalls zum Startwochenende erwartet.

Die Nachfrage nach "Iron Lung" wurde mit einer simplen Social-Kampagne aus Trailer- und Poster-Release angeheizt. Prognosen sehen in den USA einen Start mit bis zu 8.589.589 Euro, manche Branchenstimmen halten sogar das Doppelte für möglich. Bemerkenswert: Das Projekt kommt nahezu ohne klassische Marketingausgaben aus, die Vorverkäufe sollen bereits deutlich über 4.294.794 Euro liegen. International zieht der Hype ebenfalls Kreise: In Australien ist der Film in rund 220 Kinos gebucht, im Vereinigten Königreich in etwa 210. Inhaltlich setzt der Schocker auf klaustrophobische Science-Fiction: Nach einem mysteriösen Ereignis namens "The Quiet Rapture" durchkämmt ein Sträfling mit einem Mini-U-Boot namens "Iron Lung" einen Ozean aus Blut auf einem trostlosen Mond – immer auf der Suche nach verschwundenen Sternen und Planeten.

Markiplier ist längst mehr als nur das Gesicht eines YouTube-Kanals. Der Influencer, der auch als Podcaster bei "Distractible" und "Go! My Favorite Sports Team" zu hören ist, pflegt eine enge Beziehung zu seiner Community und teilt Meilensteine bevorzugt direkt über seine Socials. Ein roter Faden in seiner Karriere: Projekte, die er selbst anschiebt, kreativ kontrolliert und mit einem loyalen Publikum testet. Neben Cameos wie in "Five Nights at Freddy’s" sammelte der Content-Creator Erfahrung in Serien wie "The Edge of Sleep" und formte mit "In Space with Markiplier" sowie "A Heist with Markiplier" große interaktive YouTube-Produktionen. Für Fans ist "Iron Lung" die Verlängerung dieser Handschrift – persönlich, unmittelbar, und getragen von einem Macher, der seine Zuschauer seit Jahren direkt anspricht.

