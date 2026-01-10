Sexy: Rosie Huntington-Whiteley zeigt ihren Waschbrettbauch

Rosie Huntington-Whiteley (38) hat am Freitag auf Instagram ihre aktuellen Fotos für die Marke Alo präsentiert – und dabei in einem knappen weißen Bra-Top und lässig heruntergerollten grauen Sweatpants ihren durchtrainierten Bauch in Szene gesetzt. Das Shooting zeigt die frühere Victoria’s-Secret-Schönheit in einem entspannten Studio-Setting, die Hände über dem Kopf, der Fokus klar auf Fitness und Form. Entstanden sind die Aufnahmen im Rahmen ihrer Zusammenarbeit mit dem Yoga- und Activewear-Label sowie dessen Fitness- und Wellnessprogramm.

Die neuen Bilder erscheinen kurz nachdem Rosie und ihr Partner Jason Statham (58) seltene Einblicke in ihr Familienleben gegeben hatten. Auf Instagram zeigten die beiden Schnappschüsse aus dem Luxusdomizil Estelle Manor in den Cotswolds, wo sie mit ihren Kindern Jack und Isabella Zeit verbrachten – zwischen Winterspaziergängen, Bogenschießen und Zielübungen. Während Jason seinen Sohn auf den Schultern trug und später beim Schießen anleitete, hielt Rosie mit Tochter Isabella Händchen, eingehüllt in Wollmantel und Boots.

Privat sind die beiden seit 2010 ein Team, verlobt seit 2016, und leben überwiegend in Los Angeles – mit starkem Bezug nach Großbritannien. Die in Devon aufgewachsene Rosie hat mehrfach betont, wie wichtig ihr britische Wurzeln und Nähe zur Familie sind. Gegenüber The Times erklärte sie, dass die Kinder in England zur Schule gehen und "mit ihren kleinen britischen Akzenten" aufwachsen, unterstützt von Jasons Eltern in der Nähe; ihre eigene Familie komme regelmäßig zu Besuch. Über den Altersunterschied sagte sie einmal, Jasons Erfahrung und Stärke seien für sie inspirierend. Abseits des Blitzlichts bleibt das Paar gern zurückhaltend – und teilt dann doch hin und wieder Momente, die Nähe und Normalität zeigen.

IMAGO / ZUMA Press Rosie Huntington-Whiteley, Model

Instagram / jasonstatham Jason Statham mit seinem Sohn, Dezember 2025

Instagram / rosiehw Rosie Huntington-Whiteley und Jason Statham im September 2024