Zu viel Gage: GoT-Star ersetzte Jason Statham in Film-Reboot

Jason Statham (58), der als Action-Star durch Filme wie "The Transporter" oder Fast & Furious weltweit bekannt wurde, war ursprünglich für die Hauptrolle im Reboot "The Transporter Refueled" vorgesehen. Doch als die Produktionsfirma auf den Schauspieler zukam, um ihn erneut für die Rolle des Frank Martin zu gewinnen, stellte sich schnell ein Hindernis ein: Jasons Gagenforderung war mit knapp 10 Millionen Euro schlicht zu hoch angesetzt. Angesichts des überschaubaren Budgets des Films musste man sich nach einer Alternative umsehen und entschied sich schließlich für den Game of Thrones-Star Ed Skrein (42).

Ed trat in die Fußstapfen von Jason, ohne zu versuchen, dessen kantigen und kaltschnäuzigen Stil zu kopieren. Stattdessen legte er die Figur des Frank Martin mit höflicher Zurückhaltung und effektiver Präzision neu an. Auf filmstarts.de wurde die neue Tonlage so beschrieben: "Frank Martin ist durch Ed Skrein weniger durch stoische Kaltschnäuzigkeit und coole Unbeirrbarkeit als durch höfliche Reserviertheit und zurückhaltende Effektivität geprägt", heißt es in der 2,5-Sterne-Kritik. Mit einem Produktionsbudget von 19 Millionen Euro schaffte es der Film, einen respektablen Gewinn zu erzielen und weltweit das Dreifache seiner Kosten einzuspielen. Trotz dieses finanziellen Erfolgs wurde bis heute keine Fortsetzung des Reboots realisiert.

Die Original-"Transporter"-Reihe, die Jason zwischen 2002 und 2008 in drei Filmen zu einem Aushängeschild des modernen Action-Kinos machte, gilt nach wie vor als unvergleichlich. Der britische Schauspieler, der zu Beginn seiner Karriere als Sportler und Model arbeitete, zementierte durch diese Rolle seinen Status in Hollywood. Ed, der sich durch "Game of Thrones" einen Namen gemacht hatte, stand hingegen noch am Anfang seiner Kinokarriere, als er die ikonische Rolle übernahm. Für viele Fans bleibt Jason Statham dennoch untrennbar mit dem Franchise verbunden, auch wenn er aufgrund seines mittlerweile gestiegenen Marktwertes nicht mehr Teil des Reboots wurde.

Getty Images Jason Statham, Schauspieler

Frazer Harrison/Getty Images Ed Skrein bei den MTV Movie Awards in Burbank, Kalifornien

Getty Images Jason Statham bei der Premiere von "The Fate of the Furious" in New York