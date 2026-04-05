Jason Statham überzeugt mit packendem Actionfilm "Shelter"

Jason Statham (58) kehrt mit seinem neuen Actionfilm "Shelter" auf die große Leinwand zurück und sorgt damit laut kino.de für knallharte Unterhaltung im Kinojahr 2026. In dem Film verkörpert der Schauspieler Mason, einen ehemaligen Elite-Agenten, der sich zurückgezogen auf einer einsamen Insel der Äußeren Hebriden vor der Westküste Schottlands eingerichtet hat. Als ein heftiger Sturm aufzieht und ein Mädchen namens Jessie zu ertrinken droht, ist der Einzelgänger gezwungen, aus seiner Deckung zu kommen und das Kind zu retten. Diese Rettungsaktion hat allerdings verheerende Konsequenzen: Geheimdienste und finstere Organisationen nehmen sofort die Jagd auf Mason und seinen neuen Schützling auf.

Mit einer Laufzeit von 107 Minuten bietet "Shelter" kompakte Action-Unterhaltung, die sich zunächst Zeit für einen ruhigen Einstieg nimmt, bevor es turbulent zur Sache geht. Jason kämpft sich als entschlossene Ein-Mann-Armee durch Schottland und setzt seine Gegner in jeder Kampfszene auf unterschiedliche Art außer Gefecht. Dabei steht die Kreativität im Vordergrund, während Brutalität eine untergeordnete Rolle spielt. Die junge Jessie, gespielt von Bodhi Rae Breathnach, erweist sich nicht als hilfloses Anhängsel, sondern verschafft Jason in den Kämpfen immer wieder den nötigen Überraschungsmoment und trägt aktiv zu ihrer eigenen Flucht bei.

Jason, der kürzlich verriet, welcher Film ihn zum Schauspiel inspirierte, ist seit Jahren für seine soliden Actionfilme bekannt und hat sich damit einen festen Platz im Genre gesichert. Die Jungdarstellerin Bodhi Rae Breathnach hält in "Shelter" problemlos mit der Performance des erfahrenen Schauspielers mit und verdient sich von Anfang an ihren Platz in der Geschichte. Der Film ist ab sofort in den Kinos zu sehen und liefert genau die Art von Action-Unterhaltung, die Fans von Jason erwarten können.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jason Statham bei der Premiere von "The Fate of the Furious" in New York

Anzeige Anzeige

Getty Images Jason Statham, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Instagram / jasonstatham Jason Statham, Actionstar, 2024