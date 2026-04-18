Jimis Dubai-Luxus-Leben: Das sagt Natascha Ochsenknecht dazu

In der neuen Staffel von Diese Ochsenknechts gewährt Jimi Blue Ochsenknecht (34) Einblicke in sein Leben in Dubai – und das ist alles andere als bescheiden. Der Schauspieler bewohnt dort eine noble Villa, fährt einen Porsche und denkt laut über weitere Investitionen in Immobilien nach. Dass sein Luxusleben in den Emiraten bei seinen Geschwistern nicht unbedingt gut ankommt, zeigt die Sendung ebenfalls. Sie blicken auf seine jüngsten Skandale zurück und reagieren mit Skepsis auf den aufwendigen Lebensstil ihres Bruders. Wie Natascha Ochsenknecht (61), Jimis Mutter, das alles bewertet, verriet sie jetzt im Promiflash-Interview.

Die Realitystar-Mama zeigt Verständnis für die Entscheidung ihres Sohnes, ins Ausland zu ziehen. "Na ja, erst mal kann ich nachvollziehen, dass er da irgendwo hinzieht, wo er aus der Schusslinie ist, weil ja jeder immer wieder mal draufkloppt", erklärte sie. Und weiter: "Der arbeitet viel. Der hat sich wirklich geändert. Und da muss man ihm auch seine Zeit geben." Dass die Lage in der Region sich durch einen Krieg verändert habe, spricht Natascha ebenfalls an. Den Gedanken, dass Jimi für immer in Dubai bleibt, schließt sie aber aus: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass er da für immer bleibt. Er liebt auch Österreich." Den Geschwistern, die kritisch auf Jimis Treiben schauen, gibt sie immerhin recht – verweist aber darauf, dass jeder Mensch eben anders sei: "Muss jeder für sich selber entscheiden."

Hintergrund der Geschwister-Kritik dürften unter anderem die Schlagzeilen sein, die Jimi zuletzt gemacht hat. Seine Ex-Freundin Laura Marie Geissler (27) fordert von ihm per Klage die Rückzahlung von 12.000 Euro – ein Restbetrag aus einem Darlehen, das sie ihm 2023 während ihrer Beziehung gewährt hatte. Von ursprünglich 20.000 Euro soll er bislang nur 8.000 Euro beglichen haben, und das auch nur nach mehrfacher Aufforderung.

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Getty Images Jimi Blue und Natascha Ochsenknecht, 2017

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Imago Jimi Blue Ochsenknecht, 2024

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Imago Jimi Blue Ochsenknecht und Laura Marie Geissler beim Ball des Sports in der Festhalle Frankfurt am Main am 21. Januar 2023