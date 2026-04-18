Natascha findet Yeliz Kocs Umgang mit Ex Jimi "respektlos"

Natascha Ochsenknecht (61) hat kein gutes Haar an dem Verhalten von Yeliz Koc (32) gegenüber ihrem Sohn Jimi Blue Ochsenknecht (34) gelassen. Im Promiflash-Interview äußerte die Mutter des Schauspielers deutliche Kritik an der Realityshow "Yeliz & Jimi - We Are Family?!", in der die beiden Ex-Partner gemeinsam auftreten. Natascha erklärte offen, warum sie das Format bisher gemieden hat und zeigte sich dabei alles andere als begeistert von Yeliz' Auftreten gegenüber ihrem Sohn. Auf die Frage, warum sie sich die Show nicht angesehen habe, antwortete sie: "Na ja, ganz einfach, weil ich natürlich Ausschnitte gesehen habe. Ich muss ganz ehrlich sagen, so wie Yeliz mit Jimi redet, finde ich sehr respektlos."

Vor allem Yeliz' Tonfall gegenüber Jimi missfällt ihr. "Sie stellt sich über ihn. Da hat mir dieser Ton nicht gefallen. Ich habe mir gedacht, wenn ich mir das jetzt angucke, dann werde ich richtig sauer. Das wollte ich mir so ein bisschen aufbewahren", so Natascha im Gespräch mit Promiflash. Yeliz und Jimi haben eine gemeinsame Tochter namens Snow (4), die ebenfalls Teil der Serie ist.

Vor rund vier Wochen sorgte Yeliz selbst für Wirbel, als sie auf Instagram über ihren Umzug in ein neues Haus nahe Hannover schimpfte. Während sie Kisten schleppte, Möbel aufbaute und nebenbei Snow betreute, fehlte ihr ausgerechnet einer: Jimi. "Man kann alles schaffen, aber trotzdem braucht man im Leben einfach manchmal Männer", sagte sie in ihrer Story. Und sie legte nach: "Ich habe mich dann darüber aufgeregt, dass er mal wieder nicht da ist."

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Instagram / _yelizkoc_ Natascha Ochsenknecht und Yeliz Koc

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Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht und Yelic Koc beim Photocall zu "Yeliz & Jimi - We Are Family?!" bei Sky Sports Deutschland in Unterföhring

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© Sky/B 28/Stefanie Schumacher Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht mit ihrer Tochter Snow in "Yeliz & Jimi – We Are Family?!"