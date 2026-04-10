"Größter Fan": Laura Blond und Yeliz Koc beefen sich im Netz

Zwischen Laura Maria Lettgen (30) alias Laura Blond und Yeliz Koc (32) scheint jetzt ein Eifersuchtsdrama auszubrechen. Bei der Kinopremiere von "Kampf der RealityAllstars" gab Laura auf dem roten Teppich ein Interview, in dem es auch um Kandidatin Yeliz ging. Bei Instagram kommentiert diese das Gespräch: "Laura ist einfach mein größter Fan!" Die Influencerin kann das so nicht stehen lassen und reagiert prompt. "Jeder, der in einem Interview gefragt wird und dich kritisiert, ist dein Fan oder wie? Sorry, not sorry, aber du bist halt langweilig", kontert sie. Yeliz ist da anderer Meinung. Für sie ist die Sache ganz klar: Laura will über sie nur Reichweite generieren.

Die Ex von Jimi Blue Ochsenknecht (34) macht ihrer Kontrahentin daraufhin eine klare Ansage: "Du redest ständig über mich, weil du auf Reichweite damit hoffst, wie jeder andere, der über mich spricht! Wieso sollte ich nicht nominiert sein? Dürfen nur Leute, die laut und beleidigend sind? Gib zu, du wärst gerne in meiner Position, hättest gerne deine eigene Show, hättest gerne Promi Big Brother gewonnen, wärst gerne die Single-Lady bei Make Love, Fake Love gewesen – aber du warst der Ersatz, ist doch auch was." Darauf reagierte Laura nicht mehr, aber sicher war das nicht das letzte Mal, dass sie mit Yeliz aneinandergerät.

Laura machte schon in der Vergangenheit deutlich, dass sie nicht Yeliz' größter Fan ist. Als die 32-Jährige vergangenes Jahr einige pikante Enthüllungen über ihren Ex-Freund Jannik Kontalis (29) machte, konnte Laura es sich nicht verkneifen, sich einzumischen. Auslöser war Janniks Nähe zu Bill Kaulitz (36) auf einer Party. Yeliz behauptete daraufhin im Netz, dass seine Vorliebe für Männer der Grund für eine weitere Trennung gewesen sei. Laura fand diese Aussage unmöglich und machte das im Netz auch deutlich: "Finde es schon ziemlich fragwürdig, dass man einfach so die Sexualität des Ex-Partners veröffentlicht – noch dazu mit dieser Reichweite im Rücken."

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Instagram / laurablondd, Imago / Christoph Hardt Collage: Laura Maria Lettgen und Yeliz Koc

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Instagram / yelizkoc Yeliz Koc im August 2025

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Imago Laura Maria Lettgen, TV-Bekanntheit