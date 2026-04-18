Schulden? Natascha Ochsenknecht nimmt Jimi Blue in Schutz

Natascha Ochsenknecht (61) platzt der Kragen: Die Mutter von Jimi Blue Ochsenknecht (34) hat sich jetzt im Interview mit Bunte energisch vor ihren Sohn gestellt, als erneut dessen vermeintlich angespannte finanzielle Situation thematisiert wurde. "Jimi tut mir so leid", erklärt die Dreifachmama in emotionalem Ton. Rund um den 34-Jährigen häufen sich in letzter Zeit Schlagzeilen über angebliche Schulden – zuletzt hatte seine Ex-Freundin Laura-Marie Geissler den Schauspieler wegen mutmaßlichen Betrugs angezeigt und die Rückzahlung eines Darlehens in Höhe von 12.000 Euro gefordert. Auch die Staatsanwaltschaft Innsbruck sorgt erneut für Unruhe: Sie will Berichten zufolge ein Betrugsverfahren gegen Jimi Blue wieder aufnehmen.

Für Natascha ist die Sache klar: "Jeder Idiot kommt aus irgendeinem Loch und behauptet, er habe noch offene Rechnungen bei ihm – dabei hat er diese seit Dezember schon bezahlt", sagt sie. Ihr Sohn schicke ihr sämtliche Belege, die er bezahlt habe, und er sei "natürlich auch stolz" darauf. Besonders sauer machen sie Social-Media-Videos, in denen Frauen behaupten, Jimi habe offene Beträge nicht beglichen. "Haltet doch einfach mal eure Klappe. Ihr macht das nur für die Klicks. Jimi zieht halt Aufmerksamkeit – und das nutzen sie aus", stellt sie klar. Auch Jimis Anwalt hatte sich bereits geäußert und gegenüber der Nachrichtenagentur Spot on News erklärt, von einer Straftat könne keine Rede sein. Er gehe davon aus, dass Laura-Marie "in Wirklichkeit nur um Aufmerksamkeit ringt und daher eine Strafanzeige erstattete".

Dass sich die Öffentlichkeit inzwischen derart für Jimis Finanzen interessiert, kommt nicht von ungefähr: Im vergangenen Jahr hatte er in Innsbruck vor Gericht gestanden, weil eine Hotelrechnung in Höhe von rund 14.000 Euro offen geblieben war. Anschließend wurde er am Hamburger Flughafen festgenommen und verbrachte 23 Tage in Haft. Eine Gefängnisstrafe blieb ihm letztlich erspart. Mama Natascha mahnt in diesem Zusammenhang zur Geduld: "Man kann natürlich auch nicht von ihm verlangen, dass er sich innerhalb eines knappen Jahres um 180 Grad dreht. Der hat so viel hinter sich, das darf man nicht unterschätzen", sagt sie. Und weiter: "Da sind Narben auf seiner Seele, die müssen erst einmal verheilen." Für die Zukunft hat Jimi Blue derweil offenbar große Pläne: In der neuen Staffel Diese Ochsenknechts, die ab dem 21. April bei Sky und WOW zu sehen ist, zeigt er, wie er über den Kauf einer Immobilie in Dubai nachdenkt.

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Imago Natascha und Jimi Blue Ochsenknecht bei der Münchner Programmpräsentation Sky Spotlight, Sky Originals im Hotel Bayerischer Hof, 15. April 2026

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Getty Images Natascha Ochsenknecht und Jimi Blue Ochsenknecht, 2013

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ActionPress / Michael Timm Familie Ochsenknecht bei der "Diese Ochsenknechts"-Premiere