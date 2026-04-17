Dann startet zweite "Yeliz & Jimi - We Are Family?!"-Staffel

Auf ein Neues: Beim Sky Spotlight in München hat der Sender in Anwesenheit von Promiflash eine freudige Nachricht für alle Fans von Yeliz Koc (32) und Jimi Blue Ochsenknecht (34) verkündet: Die Doku "Yeliz & Jimi - We Are Family?!" geht noch in diesem Jahr in die zweite Staffel. Ab Herbst 2026 werden auf Sky und WOW insgesamt sechs neue Episoden wöchentlich ausgestrahlt, in denen das Ex-Paar, das bereits finanzielle Schwierigkeiten bewältigen musste, erneut private Einblicke in seinen gemeinsamen Familienalltag mit Tochter Snow Elanie (4) gewährt.

Im Interview mit dem Star-Magazin verriet Yeliz, dass die neue Staffel "viel nahbarer" sei als die erste. Das liegt unter anderem daran, dass diesmal auch eine hitzigere Szene auf Film festgehalten wurde. "Wir schreien uns zwar nicht an, aber man hat vergessen, dass Kameras dabei sind", gaben die beiden zu. Yeliz, die aktuell in der ersten Staffel der Show Kampf der RealityAllstars zu sehen ist, erklärte außerdem, dass sie dazu neige, Dinge offen anzusprechen, was gelegentlich zu Diskussionen führe. Dennoch betonten beide, dass es insgesamt "harmonisch" zwischen ihnen laufe. "Es ist schön, dass wir auch miteinander lachen können", resümierte Yeliz.

Inhaltlich dreht sich die zweite Staffel darum, wie schwierig es für die beiden ist, das angestrebte Patchwork-Familienleben wirklich umzusetzen. Überforderung und gebrochene Versprechen sorgen demnach für Streit und stellen die gemeinsame Zukunft erneut in Frage. Yeliz, die wohl bald Speeddating ausprobieren will, und Jimi hatten ihre Beziehung nach der Geburt ihrer Tochter im Oktober 2021 beendet. In der ersten Staffel ihrer Doku zeigten sie, wie sie nach einer Zeit der Funkstille wieder aufeinanderzugehen und eine Art Familienstruktur für ihre Tochter aufbauen wollten.

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Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht, Yeliz Koc und Snow Elanie Koc

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Imago Jimi Blue Ochsenknecht vor Prozessbeginn wegen schweren Betrugs am Landesgericht Innsbruck, August 2025

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Instagram / yelizkoc Reality-TV-Bekanntheit Yeliz Koc und ihre Tochter Snow Elanie Koc