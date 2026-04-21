Patrick Muldoons (†) Partnerin fand ihn leblos im Badezimmer

Der Tod von Patrick Muldoon (†57) hat seine Familie in tiefe Trauer gestürzt. Jetzt sind erschreckende Details über seine letzten Stunden ans Licht gekommen. Seine Schwester Shana Muldoon-Zappa hat gegenüber Daily Mail geschildert, wie Patricks Partnerin Miriam Rothbart ihn am Sonntagmorgen leblos auf dem Badezimmerboden fand. Zuvor hatten die beiden gemeinsam einen Kaffee getrunken, bevor der Schauspieler duschen wollte, während Miriam telefonierte. Als sie bemerkte, dass er ungewöhnlich lange brauchte, ging sie nachschauen – und fand ihn leblos auf dem Boden.

Miriam alarmierte sofort den Notruf und versuchte, Patrick zu reanimieren. "Sie rief den Notruf an und versuchte, ihn zurückzuholen, dann kamen die Sanitäter. Meine Eltern waren bei uns zuhause, wir alle sind hingelaufen. Aber als wir ankamen, war er bereits gegangen", erzählte Shana. Dabei kam es zu einem weiteren tragischen Unfall: Patricks betagter Vater stürzte in der Aufregung und brach sich dabei die Schulter. Laut Shana hatte ihr Bruder keinerlei bekannte Vorerkrankungen. "Er ist so gesund, er ist ein Ex-Sportler, er macht Jiu-Jitsu, er ist Kampfkünstler, er läuft, er trainiert. Es scheint, als wäre er auf dem Höhepunkt seines Lebens gewesen. Und dann einfach so plötzlich zu sterben – das ist einfach unglaublich", sagte sie. Auch Patricks Ex-Freundin Denise Richards soll dem Bericht zufolge untröstlich über seinen Tod sein.

Wie Deadline berichtete, soll Patrick völlig überraschend an einem Herzinfarkt gestorben sein. Noch wenige Wochen zuvor hatte er sich demnach gut gelaunt auf dem roten Teppich bei den 2026 Saturn Awards gezeigt. Der Schauspieler wurde durch seine Rollen als Austin Reed in "Days of Our Lives" und als Bösewicht in "Melrose Place" bekannt. Neben seiner Partnerin Miriam trauert auch seine Familie um ihn.

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Imago Patrick Muldoon, März 2026

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Imago Patrick Muldoon im Juni 2016

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Getty Images Patrick Muldoon bei der Premiere von "Riff Raff" beim Toronto International Film Festival 2024