Mutmaßliches Opfer (14) will gegen Joseph Duggar aussagen

Das mutmaßliche Opfer von Realitystar Joseph Duggar (31) will sich nicht verstecken. Das 14-jährige Mädchen, das den Realitystar beschuldigt, sie im Alter von neun Jahren sexuell missbraucht zu haben, zeigt sich einer Quelle zufolge trotz der öffentlichen Aufmerksamkeit rund um den Fall couragiert. "Es hat sie viel Kraft gekostet, sich zu melden, aber sie hat keine Angst", sagte ein Insider gegenüber Us Weekly. "Sie ist stark. Sie will sich nicht verstecken." Joseph wurde in Arkansas wegen des Vorwurfs des sexuellen Missbrauchs an einem Kind unter zwölf Jahren sowie wegen unzüchtigen Verhaltens gegenüber einer Person unter zwölf Jahren verhaftet. Er plädiert auf nicht schuldig, und seine Anwälte weisen alle Anschuldigungen zurück.

Laut der Insider-Quelle soll das mutmaßliche Opfer der Familie von Josephs Ehefrau Kendra Duggar (27) nahestehen. Kendras Eltern Christina und Paul Caldwell hätten anderen Mitgliedern ihrer Kirchengemeinde gegenüber bestätigt, dass das Mädchen der Caldwell-Familie nahestehe, so der Insider. Zum mutmaßlichen Tatzeitpunkt sei Joseph mit Kendra und ihrer Familie im Urlaub gewesen – ohne andere Duggar-Familienmitglieder. Erst mit den Jahren habe das Mädchen begonnen zu verstehen, was geschehen war, und schließlich den Mut gefunden, ihrer Familie davon zu erzählen. Josephs Anwalt Al Sauline betonte gegenüber Us Weekly, sein Mandant genieße die gleiche Unschuldsvermutung wie jeder andere Bürger.

Die Duggars sind aus der US-amerikanischen Realityshow "19 Kids and Counting" bekannt, die das Leben der Großfamilie dokumentierte. Die Familie war bereits in der Vergangenheit von einem Missbrauchsskandal erschüttert worden: Josephs älterer Bruder Josh Duggar (38) hatte gestanden, als Teenager mehrere seiner Schwestern sexuell missbraucht zu haben. Josephs Schwester Jill Duggar Dillard (34) hatte in ihrem Buch "Counting the Cost" aus dem Jahr 2023 geschildert, dass infolge dieses Geständnisses regelmäßig Fremde auf das Familienanwesen kamen, um zu kontrollieren, ob die Schlafzimmertüren der Mädchen verschlossen waren.

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Washington County Sheriff's Department Joseph Duggar: Polizeifoto des Washington County Sheriff's Department

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Imago Jinger, Joy Anna, Joseph, Josiah, Jessa Duggar Seewald mit Spurgeon Seewald, Ben Seewald, John David und Jana Duggar

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Imago Josh Duggar, 2021