Lustiger Clip: Katy Perry wirft Kreditkarte in Trevi-Brunnen

Katy Perry (41) macht derzeit mit ihrer Tour Halt in Europa – und sorgte dabei in Rom für einen unterhaltsamen Moment. Während ihres Besuchs in der italienischen Hauptstadt stattete die Sängerin dem berühmten Trevi-Brunnen einen Besuch ab und wollte dort, wie so viele Touristen vor ihr, eine Münze ins Wasser werfen. Das Problem: Katy hatte kein Bargeld dabei. In einem humorvollen TikTok-Clip hält sie fest, wie sie zunächst lautstark nach einer Münze fragt und dann Nägel mit Köpfen macht.

Zu sehen ist die "Teenage Dream"-Interpretin, wie sie mit einer Kapuzenjacke, einer Cap und einer Brille inkognito bleibt. "Ich hab euch gesagt, ich gebe nichts auf Kleingeld", stellt sie fest und ruft dann lautstark: "Gibt mir jemand einen Penny?" Katy zweifelt, was sie nun tun soll – immerhin will sie das Glück, das man sich vom Münzwurf verspricht, nicht verpassen. Kurzerhand zückt sie ihre Kreditkarte und taucht sie mutig in das Wasser des Brunnens.

Abseits solcher humorvollen Tourmomente steht Katy derzeit aber auch im Zusammenhang mit ernsteren Schlagzeilen. Gegen sie laufen Ermittlungen der australischen Polizei im Bundesstaat Victoria. Hintergrund sind Vorwürfe der Schauspielerin Ruby Rose (40), die behauptet, Katy habe sie im Jahr 2010 in einem Nachtklub in Melbourne sexuell übergriffig behandelt. Katys Team bezeichnete die Vorwürfe als "gefährliche, leichtsinnige Lügen". Die Ermittlungen dauern noch an.

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Imago Katy Perry performt bei ihrer The Life Times Tour 2025 in Casalecchio di Reno, Bologna

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Getty Images Katy Perry, Sängerin

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Getty Images Katy Perry im September 2024 in Paris