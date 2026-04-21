"Heuchler": Christian Wolf schießt gegen Ex Antonia Elena

Christian Wolf (30) meldet sich nach dem Shitstorm rund um seinen umstrittenen Kommentar erneut zu Wort – und geht dabei hart mit seinen Kritikerinnen und Kritikern ins Gericht. Auf Instagram bezeichnet der Unternehmer die Influencer, die sich öffentlich von ihm distanziert haben, als "Heuchler". Darunter ist auch seine Ex Antonia Elena, mit der er den gemeinsamen Sohn Noah hat. In seinem Statement wirft er seinen Gegnerinnen vor, ihre Communities zu täuschen und bewusst falsche Eindrücke zu erwecken.

Den Ausgangspunkt des gesamten Streits erklärt Christian in dem Instagram-Video selbst: Er hatte demnach ein Video veröffentlicht, in dem er über Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiken aufklärte – und zeigte dabei auch ein Medikament, das er für seine Partnerin Romina Palm (26) besorgt hatte. Eine Influencerin habe daraufhin seinen Beitrag kritisiert, dabei aber laut Christian fachliche Fehler gemacht und Videoausschnitte so zusammengeschnitten, dass ein falscher Eindruck entstand. "Sie hat extra einen Videoausschnitt rausgeschnitten, um dann so zu tun, als hätte ich was anderes gesagt", erklärte er seine Verärgerung. Daraufhin hatte er den inzwischen viel diskutierten Kommentar hinterlassen, er würde der Frau "gerne ins Gesicht treten" – ein Statement, das er mittlerweile selbst als "dumm" bezeichnet. Von Gewaltverherrlichung will er aber nichts wissen: "Für wie dumm haltet ihr eure Zuschauer, dass die glauben sollen, dass das Gewaltverherrlichung war?", fragte er in Richtung seiner Kritiker.

Der Kommentar hatte zuvor einen breiten Shitstorm ausgelöst, der auch Antonia auf den Plan rief. Die Influencerin hatte sich in einem eigenen Video fassungslos gezeigt und von Doppelmoral gesprochen. Genau an diese Art von Videos richtet sich Christians neuester Beitrag, in dem er sagt: "Wenn ich noch so ein geheucheltes Video sehe... Dann fasse ich mir an den Kopf, wie blöd manchmal manche Menschen sind, dass sie denken, ihren Followern fällt das nicht auf." In seiner Instagram-Story legt er dann nochmal nach und kann sich einen Seitenhieb nicht verkneifen: "Ist euch mal aufgefallen, dass es Menschen gibt, die ganz, ganz plötzlich immer dann gegen mich schießen, wenn man sieht, wie happy ich mit Romina und Hazel bin? Dabei belasse ich's dann auch mal. Muss sich jeder ein eigenes Bild machen."

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ActionPress Christian Wolf, Unternehmer

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Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena mit ihrem Sohn Noah

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Instagram / christianwolf Romina Palm und Christian Wolf auf der FIBO 2026