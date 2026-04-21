Eric Sindermann und Chayenne nach wenigen Wochen getrennt

Die Liebesgeschichte von Eric Sindermann (37) und seiner Freundin Chayenne hat ein jähes Ende gefunden. Kaum einen Monat nachdem der Realitystar die Beziehung öffentlich gemacht hatte, ist schon wieder alles vorbei. Nicht er, sondern Chayenne machte das Liebes-Aus bekannt. In ihrer Instagram-Story schrieb sie kurz und bündig: "Kurzes Feedback meinerseits: Ich habe die Beziehung mit Eric Sindermann beendet. Ich wünsche ihm trotzdem alles Gute." Damit ist der selbst ernannte Modekönig, der sich auch "Dr. Sindsen" nennt, erneut solo.

Obwohl Eric sonst selten um Worte verlegen ist, hielt er sich diesmal auffallend kurz. Den Trennungspost seiner Ex kommentierte er lediglich mit "Berliner Kindl ist ein A*schloch" und einem Emoji eines gebrochenen Herzens. Ausführlicher äußern möchte er sich vorerst nicht. Stattdessen richtet er seinen Fokus auf einen bevorstehenden Boxkampf bei der Show "Stars im Ring". "Bitte mich jetzt nicht alle nerven, werde mich zu gegebenem Anlass dazu äußern", stellte er klar.

Erst vor rund fünf Wochen hatte Eric die Liebe noch ganz groß gefeiert. Arm in Arm mit Chayenne zeigte er sich auf Instagram und schrieb: "Für viele bin ich Reality-TV-König. Für sie bin ich einfach Eric." In seiner Story legte er sogar noch nach und postete ein Kino-Foto, auf dem er seiner Begleiterin vertraut eine Hand auf den Oberschenkel legt.

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Imago Eric Sindermann und Chayenne im Hofbräu Wirtshaus Berlin, 20.03.2026

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dr.sindsen Realitystar Eric Sindermann mit Freundin Chayenne, März 2026

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Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann, Juli 2025

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