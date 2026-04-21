Sohn: Fußballstar Ilkay Gündoğan ist wieder Vater geworden

Ilkay Gündoğan (35) ist zum dritten Mal Vater geworden! Der ehemalige Kapitän der deutschen Nationalmannschaft und sein Verein Galatasaray Istanbul haben jetzt die freudigen Babynews verkündet. Auf dem offiziellen Instagram-Account des türkischen Clubs heißt es: "Unser Fußballspieler Ilkay Gündoğan und seine Frau Sara Gündoğan sind Eltern eines Sohnes geworden." Damit nicht genug: Der Verein verriet gleichzeitig auch den Namen des Kleinen. "Wir gratulieren Ilkay und seiner Frau herzlich und wünschen ihrem neugeborenen Sohn Kian ein langes, gesundes und glückliches Leben!", heißt es.

Der Name Kian fügt sich harmonisch in die Familie ein: Ilkays und Saras ältester Sohn heißt Kais und kam im März 2023 zur Welt. Tochter Ella erblickte erst im Februar 2025 das Licht der Welt. Damals hatten die beiden die zuckersüßen Neuigkeiten noch persönlich über ihre eigenen Social-Media-Kanäle geteilt. Mit dem kleinen Kian ist die junge Familie nun auf fünf Mitglieder angewachsen.

Ilkay und das Model Sara Gündoğan gaben sich im Mai 2022 in Kopenhagen standesamtlich das Jawort. Gefeiert wurde die Hochzeit gleich mehrfach: zunächst in kleiner Runde in Mailand, später noch einmal in der Türkei. Zu dem Land hat der Fußballprofi inzwischen auch beruflich eine enge Verbindung: Seit Herbst 2025 steht er bei Galatasaray Istanbul unter Vertrag. Der Kontrakt mit dem aktuellen Tabellenführer der Süper Lig läuft bis zur Saison 2026/2027.

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Getty Images Ilkay Gündogan bei der Fußball-EM 2024

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Instagram / saraguendogan İlkay Gündoğan mit seinen beiden Kindern

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ActionPress İlkay Gündoğan und Sara Arfaoui mit ihrem Sohn Kais

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