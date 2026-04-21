Haylie Duff und ihr Verlobter trennen sich nach 14 Jahren

Haylie Duff (41) und ihr langjähriger Verlobter Matt Rosenberg haben sich getrennt. Das bestätigte ein Sprecher der Schauspielerin gegenüber TMZ. Demnach haben die beiden ihre Beziehung bereits Anfang des Jahres beendet – nach rund zwölf Jahren Verlobung und fast 14 Jahren als Paar. Die Schauspielerin bitte nun um Privatsphäre, so der Sprecher, "zum Schutz ihrer noch jungen Töchter". Was letztendlich zur Trennung geführt hat, ist nicht bekannt.

Haylie und Matt hatten sich 2012 kennengelernt und ihre Verlobung im April 2014 bekanntgegeben. Gemeinsam gründeten sie eine Familie: 2015 kam ihre erste Tochter Ryan Ava zur Welt, 2018 folgte Schwester Luna Gray. Geheiratet haben die beiden trotz der langen Verlobung nie. Haylie hatte in der Vergangenheit selbst angedeutet, dass eine Hochzeit für sie keine große Priorität habe – das Aufziehen der Kinder sei ihr wichtiger gewesen.

Haylie ist die ältere Schwester von Hilary Duff (38), die ebenfalls Schauspielerin ist und zuletzt durch die Serie How I Met Your Father auf sich aufmerksam machte. Zwischen den beiden soll es zuletzt Spannungen gegeben haben: Hilary hatte in einem Interview offen über die "komplizierte" Dynamik in ihrer Familie gesprochen und bestätigt, dass die Schwestern derzeit keinen Kontakt zueinander haben.

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Getty Images Haylie Duff bei der Premiere von "Pretty Hurts" im The Aster in Los Angeles

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Getty Images Bei Disney On Ice: Matt Rosenberg und Haylie Duff beim Celebrity Skating Party im Staples Center, Los Angeles, 2018

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Getty Images Hilary Duff bei den Fashion Los Angeles Awards im Beverly Hills Hotel