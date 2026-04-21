Charlize Theron schießt gegen Timothée Chalamet

Charlize Theron (50) findet deutliche Worte für Timothée Chalamet (30)! In einem Interview mit der New York Times reagiert die Schauspielerin jetzt auf Aussagen des Hollywoodstars über Ballett und Oper. Timothée hatte vor Kurzem erklärt, er wolle nicht in solchen Bereichen arbeiten, weil sie angeblich nur noch künstlich "am Leben gehalten" würden. Für Charlize, die selbst eine Vergangenheit als Balletttänzerin hat, ist das ein absolutes No-Go. Sie nennt seine Bemerkungen "sehr leichtfertig" und sogar "rücksichtslos" – und macht klar, wie viel ihr dieses Thema persönlich bedeutet.

Im Gespräch mit dem US-Blatt erklärt Charlize, dass viele Menschen keine Vorstellung davon hätten, welche körperliche und mentale Leistung hinter klassischer Bühnentanzkunst steckt. "Tänzer sind Superhelden", betont sie in dem Interview mit der New York Times und hebt die jahrelange Ausbildung, Disziplin und die enorme Belastung für den Körper hervor. Die Künstlerin macht deutlich, dass es ihrer Meinung nach einen großen Unterschied zwischen technischen Entwicklungen und echter Live-Performance gibt. Technologien könnten sich ständig wandeln, doch das, was auf einer Bühne mit Körper, Stimme und Emotion entstehe, sei nicht ersetzbar. Mit einem Augenzwinkern fügt sie über Timothée hinzu: "Oh Mann, ich hoffe, ich treffe ihn eines Tages" – ihre Haltung bleibt dabei aber eindeutig kritisch.

Mit seinen Aussagen hatte Timothée bereits zuvor für Wirbel in der Kulturwelt gesorgt. Opernhäuser und Ensembles – darunter auch Institutionen in Wien – hatten mit ironischen Posts auf den Schauspieler reagiert und die Relevanz ihrer Arbeit betont. Was zunächst wie ein beiläufiger Kommentar wirkte, entwickelte sich schnell zu einem viralen Kulturstreit. Charlize ist damit nicht die erste prominente Stimme, die dem "Dune"-Darsteller in dieser Debatte widerspricht – aber wohl eine der lautesten.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Timothée Chalamet, Charlize Theron

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Getty Images Charlize Theron, Schauspielerin

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Getty Images Timothée Chalamet beim "Marty Supreme" Bafta Screening in Los Angeles