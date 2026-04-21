Todesstrafe könnte drohen: D4vd (21) wegen Mordes angeklagt

Sänger D4vd (21), bürgerlich David Burke, wurde des Mordes an der 14-jährigen Celeste Rivas Hernandez angeklagt. Das Mädchen wurde vor rund sieben Monaten in seinem Tesla tot aufgefunden. In einer kurzen Anhörung am Montag im Clara Shortridge Foltz Criminal Justice Center in Downtown LA wies der 21-Jährige die Vorwürfe des Mordes ersten Grades und des anhaltenden sexuellen Missbrauchs zurück. Ihm könnte im Falle einer Verurteilung die Todesstrafe drohen, wie Bezirksstaatsanwalt Nathan Hochman bei einer Pressekonferenz erklärte. Über die Entwicklung berichtete unter anderem Deadline. D4vd saß im Saal vor Richterin Theresa McGonigle hinter einer Glasscheibe und schwieg. An seiner Seite war seine Star-Verteidigerin Blair Berk, auf der Gegenseite trat Staatsanwältin Beth Silverman auf. Unter den Zuhörern saßen die Eltern von Celeste.

Die Verteidigerin des Musikers drängte auf Tempo und forderte eine beschleunigte Beweisanhörung. "Wir glauben, dass die tatsächlichen Beweise zeigen werden, dass David Burke Celeste Rivas Hernandez nicht getötet hat", erklärte die Anwältin. Beth entgegnete, die Staatsanwaltschaft sei "liebend gern bereit, die gegen Burke gesammelten Beweise vorzulegen." Eine formelle Strafanzeige wurde parallel beim Gericht eingereicht. Zu den Anklagepunkten zählen neben "Mord ersten Grades unter dem erschwerenden Umstand des Lauerns" außerdem "mutmaßlicher Mord aus finanziellen Motiven" sowie "Mord an einem Zeugen in einem Ermittlungsverfahren". Celeste soll Zeugin in einer Untersuchung gegen D4vd wegen sexueller Handlungen gewesen sein.

D4vd wurde am 16. April in seinem gemieteten Haus in den Hollywood Hills festgenommen. Monate zuvor war die Leiche von Celeste im Kofferraum eines beschlagnahmten Tesla gefunden worden, der auf den Sänger zugelassen ist. Als das Auto im vergangenen September sichergestellt wurde, befand sich der Musiker auf Tour und ließ über Vertreter mitteilen, er werde mit den Behörden kooperieren. Der Social-Media-Star ist vielen durch den viralen Erfolg rund um "Romantic Homicide" und "Here With Me" bekannt. Nach dem Fund von Celestes Leiche wurden einige seiner Songtexte und Musikvideos mit dem Fall in Verbindung gebracht, da sie Parallelen aufweisen. Im Video von "One More Dance" wird zum Beispiel eine Leiche in einem Kofferraum gezeigt.

Anzeige Anzeige

Getty Images D4vd, Sänger

Anzeige Anzeige

Imago D4vd, US-amerikanischer Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images D4vd, Musiker